Gümrük vergisi sıfırlandı ithalatçı ödediği ile kaldı

Türkiye ve İngiltere arasında gümrük vergisini sıfırlayan anlaşma yürürlüğe girene kadar Türk şirketleri ithal ürünler için gümrükte yüzde 55’e ulaşan vergi yükü ile karşılaştı. Serbest Ticaret Anlaşması imzalandıktan sonra geri ödeme sözü verildi, ancak ödemeler bekliyor.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

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İngiltere'den yıllık 6 milyar dolar seviyesinde ithalat gerçekleştiren Türk şirketleri geçen yılı Brexit sonrası iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması (STA) beklentisiyle geçirdi. Türkiye ile Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması 29.12.2020 tarihinde imzalandı. Sanayi ürünlerinde vergiler karşılıklı sıfırlandı. Ancak bu anlaşmaya kadar Türk şirketleri İngiltere'den ithal ettikleri ürünler için teminata bağlı gümrük vergisi ödedi.

ANLAŞMA DEVREYE GİRDİ

İthalatçı şirketler gümrük tarife kodlarına göre %25 veya %19 ve bunlara ilave olarak %30 oranında daha önce ödenmeyen ama Brexit ile birlikte ödenmeye başlanan “ilave gümrük vergileri” ve “ek mali yükümlülük”ler teminat kapsamında ödediler. Yani anlaşma yürürlüğe girene kadar Türk şirketleri İngiltere'den yaptıkları ithalat için gümrükte yüzde 55'e varan vergi ödemiş oldu. Ticaret Bakanlığı, alınan bu vergilerin geri ödeneceği sözünü verdi, fakat henüz ödemeler başlamadı. İthalatçı firma yetkilileri ödenecek yüklü vergilerden dolayı sıkıntıya girdiklerini, nakit akışında zorluk yaşadıklarını dile getiriyor. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir sanayicinin verdiği bilgiye göre serbest ticaret anlaşması imzalandıktan sonra geri ödeneceği sözü verilen vergi ödemeleri için geri ödeme süreci bir türlü başlamadı.

ŞİRKETLERE SÖZ VERİLDİ

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkileri Gümrük Birliği çerçevesinde yürütülüyordu. İngiltere'nin AB'den ayrılması ile iki ülke arasında ticaret ilişkilerini düzenleyen hukuki zemin ortadan kalkmış oldu. Bu gelişme, Türkiye bakımından en büyük ikinci ihracat pazarı olan İngiltere ile ticaret ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı. Türkiye ve İngiltere arasında 29 Aralık 2020 tarihinde bir Serbest Ticaret Anlaşması yapıldığı ilan edildi.

Ticari belirsizlikler ortadan kalkmıştı

Serbest Ticaret Anlaşması, taraf ülkelerin kendi arasında gerçekleştirdiği ticaret hareketlerini etkileyen tarife ve tarife dışı engellerden muaf olması anlamına geliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli anlaşmaları söz konusu. Ancak Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması sonucunda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticari belirsizlikler de oluşmaya başlamıştı. Büyük bir belirsizliğin ardından hem Türkiye hem İngiltere kanadından gelen talep üzerine iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.