Hakan Atilla Borsa İstanbul’dan ayrılıyor

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın görevi bırakacağı öğrenildi.

Sozcu.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, Atilla 26 Şubat Cuma günü izne ayrıldı ve 26 Mart’taki Borsa İstanbul Genel Kurulu’nda görevi bırakacak.

Eski Halkbank yöneticisi olan Atilla, ABD’de İran yaptırımlarını delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve hapis cezası almıştı.

ABD’de tahliye olduktan sonra Türkiye’ye dönen Atilla, Ekim 2019’da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Atilla’nın atanması sonrasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk payını satmıştı.