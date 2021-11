İMEİ kayıt ücreti ne kadar? İMEİ kayıt ücreti zamlanıyor

Yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı için bir zam daha geliyor. 2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan daha 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak. Telefonların yurtdışından kaçak olarak gelip gelmediği ya da çalıntı olup olmadığı IMEI numarası sayesinde öğreniliyor. Cep telefonunun durumu hakkında bilgi almak isteyenler ise cihazın IMEI numarasını sorgulatarak öğrenebiliyor. IMEI sorgulatmak e devlet ile de mümkün. Sorgulama sonucu telefonun ithal edilip edilmediği veya kayıp/çalıntı olmadığını öğrenebilirsiniz.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak.

IMEI NEDİR?

Her bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yüklenmektedir. IMEI numarası her bir cihazın kimlik numarası olup tek ve benzersizdir ve 15 haneden oluşur. Ancak günümüzde bir IMEI numarasını farklı bir telefona kopyalayarak her iki telefonunda kullanılmaz hale getirilmesi mümkün.

Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

Kısaca mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya IMEI adı verilmektedir.

IMEI E DEVLET KAYIT SORGULA

IMEI KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir.