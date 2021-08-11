İnşaat maliyetlerinde rekor artış

TÜİK'in açıkladığı İnşaat Maliyet Endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Bu veriye göre maliyette 2015'ten bu yana yaşanan en yüksek yıllık artışı kaydedildi.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2021 Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,23 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,40 azaldı. Ayrıca, malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,70, işçilik endeksi ise yüzde 19,88 arttı.

Böylece 2015'te başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmiş oldu.

BİNA İNŞATININ MALİYETİ YÜZDE 42 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,85, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,49 arttı. TÜİK verilerine göre, malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,15 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,29 azaldı. Ayrıca malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,90, işçilik endeksi ise yüzde 20,08 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİ YÜZDE 42 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,49 arttı; işçilik endeksi yüzde 0,81 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,06, işçilik endeksi yüzde 19,15 arttı.

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