“KDV yüzde 1’e düşsün elektrik fiyatı indirilsin”

CHP, vatandaşın elektrik faturalarına ek maliyetler yükleyen unsurların azaltılması için kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sundu. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan kanun teklifine göre, elektrikte KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülecek, TRT payı kaldırılacak, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedelleri faturaya yansıtılamayacak. Konutlarda kullanılan elektrik dikkate alındığında, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında elektriği en pahalıya kullanan ülke olduğuna dikkat çekilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

“Fiili tek adam rejiminin başladığı 2014'ten 2021'e dek hanelerde kullanılan elektrik yüzde 120 zamlanmış, 2014'te ortalama 100 lira ödenen bir fatura bu yıl 220 liraya yükselmiştir. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin aylık gelirinin yaklaşık yüzde 20'si elektrik ve doğalgaza ayrılmaktadır. Elektrik tüketimine dağıtım, iletim, teknik ve teknik olmayan kayıp (kayıp/kaçak), sayaç okuma bedelleri de dahil edilmekte, abone kullandığı elektriğe ek olarak birçok masrafı, vergi ve fonu da ödemektedir. Yüksek enflasyon, işsizlik ve TL'nin düşen değeri ortamında sosyal devletin görevi, elektrik gibi en temel harcamalar üzerindeki yükün azaltılmasıdır. Toplum eve kapanıyorsa, sosyal devlet de kaynaklarını açmalıdır.”

HALKTAN ESİRGENDİ

Teklifin gerekçesinde, salgın döneminde elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan kolaylık ve desteklerin alım gücü düşen halktan esirgendiği vurgulandı. “Ülkemiz salgında milli gelirden nakit desteği veren ülkeler arasında son sıralarda yer alıyor” denilen açıklamada, “Kaçak elektriğin tüm abonelere ödetilmesinin hukuksuzluğu karşısında abonelerin lehine verilmeye başlanan mahkeme kararlarının önü tıkanmış, fatura dökümlerindeki bazı detaylar gizlenmiştir” denildi.