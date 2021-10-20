Nijerya ile Türkiye arasında enerji, madencilik alanında sekiz mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Nijerya ziyareti sonrası iki ülke arasında savunma, enerji, madencilik ve hidrokarbonlar alanında sekiz mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

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Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, Türkiye ile savunma, enerji, madencilik ve hidrokarbonlar alanında sekiz mutabakat zaptı imzaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Buhari, anlaşmaların ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını belirtti.

ERDOĞAN: İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Afrika gezisi kapsamında Nijerya’yı ziyaret eden Erdoğan da “Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya’yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, 17-20 Ekim aralığında Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecekti. (REUTERS)



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