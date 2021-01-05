OECD ülkeleri arasında pasaport bedeli en yüksek ikinci ülke Türkiye

2020'de pandemi nedeniyle çoğumuz pasaportlarımızın yerini bile unuttuk. Aşı nedeniyle 2021 için umutlar artsa da pasaportları hatırlamak için henüz erken. TL’nin dolar ve euro karşısında giderek erimesi de, yurt dışı gezi planlarını nüfusun büyük kısmı için imkansız hale getiriyor.

Öte yandan, biz yerini unutsak da, hükümet pasaport harçlarına ve defter bedellerine zam yapmayı unutmuyor.

Her yıl olduğu gibi pasaport harçlarına ve defter bedellerine zam yapıldı. Bu yılki oran yüzde 9,11.

10 YILLIK PASAPORT ALMAK İÇİN 1265 TL ÖDENECEK

Böylece pasaport harçları; 6 aya kadar 208 liradan 227 liraya, 1 yıllık 304 liradan 331 liraya, 2 yıllık 497 liradan 542 liraya, 3 yıllık 706 liradan 770 liraya, 3 yılın üstü 995 liradan 1085,40 liraya yükseldi.

Defter bedeli de 160 TL’den 180 TL'ye çıktı.

Yani 10 yıllık pasaport almak isteyenler 2021'de toplamda 1265 TL ödeyecekler. Bu rakam, 2020 rakamından 110 TL fazla.

DÜNYANIN EN PAHALI PASAPORTLARINDAN BİRİ

7,02 olan 2020 yılı ortalama dolar/TL kuru ile hesaplandığında, Türkiye'de pasaport almanın bedeli 180 dolar. Bu rakam, Türkiye'de 2021'de uygulanacak net asgari ücretin yüzde 44,6'sına denk geliyor.

Hem dolar cinsinden bedel olarak hem de asgari ücrete oranla Türkiye, dünyada pasaport sahibi olmanın en pahalı olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

OECD’DE İKİNCİ AMA…

Türkiye'nin de üyesi olduğu ve 37 ülkenin yer aldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde, pasaport harcının en pahalı olduğu ülke 205 dolarla Avustralya.

Ancak Avustralya'da asgari ücret yaklaşık 3 bin dolar. Dolayısıyla, Türkiye'de 10 yıllık pasaport almak için asgari ücretin neredeyse yarısını vermeniz gerekirken, Avustralya'da bu oran yaklaşık yüzde 6,8.

OECD ülkeleri arasında, asgari ücrete oranla pasaport sahibi olmanın en pahalı olduğu ülke ise Meksika. Meksika'da bir asgari ücretli maaşının yüzde 91'inin vererek pasaport sahibi olabiliyor. Türkiye bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

PASAPORTUN DA EN UCUZU ÇİN’DE

Dünyada pasaportun en ucuz olduğu ülkelerin başında ise 18 dolarlık ücretle Çin geliyor.

Başkent Pekin'de asgari ücretin yaklaşık 340 dolar olduğunu düşünülürse, Çin'de bir asgari ücretli 10 yıllık pasaport alabilmek için maaşının sadece yüzde 5,3'ünü harcıyor.

Asgari ücrete kıyasla pasaport sahibi olmanın en ucuz olduğu ülkeler ise, dünyada refah seviyesinde ilk sıralarda yer alan İskandinav ülkeleri.

Danimarka, İzlanda, Finlandiya ve İsveç'te, asgari ücret alan bir kişi maaşının sadece yüzde 2,5'i 10 yıllık pasaporta sahip olabiliyor.

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