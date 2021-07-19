Pandemide karavana talep patladı

Pandemi dönemiyle birlikte alternatif tatil arayışlarına giren tatilcilerin artan karavan ilgisi karşısında aralıksız çalıştıklarını belirten Pendik'teki karavan firması ortağı Tarık Irmak, artan karavan talebindeki son durumu anlattı.

KALABALIKTAN KAÇMAK İSTEYENLERİN TERCİHİ

Tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle tatilciler kalabalık tatil planlarından uzak durmayı tercih ediyor. Kalabalık tatil beldelerinden kaçan tatilciler çözümü karavan tatilinde buldu.

Karavan sayesinde kalabalıktan izole olarak ulaşım ve konaklama imkanını bir arada elde eden tatilciler, istedikleri konumda ve zaman diliminde tatil yapabiliyorlar. Tatilcilerin karavana olan ilgisindeki artış karavan üreticilerinin de yüzünü güldürdü. Karavan üreticileri son dönemlerde karavana yönelik talepteki artışı değerlendirdi.

HER KESİM TERCİH EDİYOR

Pandemi döneminde artan karavan talebini anlatan karavan firması ortağı Tarık Irmak, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde artan talebe yetişmek için ilk önce kiralama olarak başladık. Daha sonra bu kiralık araçlarımız gördük ki yetişemiyor insanlara. Daha donanımlı araçlar istedik. Daha kaliteli daha iyi Avrupa’yla yarışacak şekilde araçlar üretmek için biz de pandemi döneminde üretime girdik. 6 aydır üretim yapıyoruz. 6 aydır ARGE’sini tamamladığımız aracımız da şu an içerisinde oturduğumuz araç. İçerisinde kullanılan tüm malzemeler özel ahşapla yapılmıştır. 6 bin kaleme yakın ürün kullanıyoruz. Bu şekilde istihdam da sağlamış oluyoruz aynı zamanda.

Türkiye’nin karavanda Avrupa’nın üretim merkezi olacağına inanıyoruz aynı zamanda. Yetişmeye çalışıyoruz. Nerdeyse müşteri seçer durumdayız. Artan talebe yetişmek biraz zor oluyor. Pandeminin artmasıyla aslında insanların alternatif tatil arayışına yönlenmesiyle birlikte her kesimden neredeyse şu an karavan isteniyor. Genelde aileler veya tatil anlayışını değiştirmek isteyen her kesimden isteniyor. Daha önceleri Avrupa’dan veya biraz daha farklı kesim tercih ediyordu ama şu an herkes karavanı tercih ediyor” dedi.

“290 BİN TL’DEN BAŞLIYOR”

Karavan kiralama şartlarından da bahseden Tarık Irmak, “Yani fiyatlar, dönüşüm maliyetlerine göre, tamamen aracın iç özellik ve donanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. Fiyatlar 290 bin TL’den başlıyor. Yurt dışı piyasasından da oldukça talebimiz var. Genelde Türk vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız dönüşüm yaptırmak istiyorlar. Çünkü daha uygun maliyet oluyor onlar için. Yurt içindense tüm kesimden talep oluyor. Araçlarımız hem kiralanabiliyor hem satın alınabiliyor.” dedi. (İHA)

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