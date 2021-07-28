Pfizer’a üçüncü doz aşı bereketi: Yüzde 28 artış

Pfizer, ikinci çeyrekte 7.8 milyar dolarlık corona virüsü aşısı sattığını açıkladı.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte ürettiği corona virüsü aşısının 2021 satış tahminini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara yükselterek yıl sonu tahminini yüzde 29 oranında artırdı.

Aşıların gelir ve giderleri, Pfizer ve BioNTech arasında yüzde 50-50 oranında bölünüyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ TARTIŞMALARI TAHMİNLERİN ARTMASINDA ETKİLİ

Tahminlerin artmasında corona virüsünün delta varyantının yayılması ve üçüncü doz tartışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Şirket, aşının artan satış tahmininin bu yıl 2.1 milyar doz için imzalanan anlaşmalara dayandığını söyledi. Ek sözleşmelerle bu sayının daha da artacağını düşünen şirket bu yıl toplam 3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor.

Salgın konusunda Amerika Birleşik Devletleri’nin en yetkili isimlerinden Anthony Fauci, gerektiğinde bağışıklığı düşük toplum kesimleri için ek aşılama önlemleri alınabileceğini belirtti.

ABD’DEN TAKVİYE SİPARİŞLER

ABD, geçtiğimiz hafta çocuklara yapılacak aşılamanın yanı sıra olası takviye aşılarına yardımcı olmak için geçen hafta 200 milyon doz daha Biontech aşısı satın aldı.

Aşı üreten diğer firmalar Johnson & Johnson geçen 2,5 milyar dolarlık bir aşı satış tahmini yaparken Moderna’nın yıl sonu tahmini ise 19,2 milyar dolar oldu.

1 MİLYARDAN FAZLA AŞI TESLİMATI YAPILDI

Alman Biontech şirketi ile birlikte üretilen aşı ile ilgili Pfizer ayrıca üçüncü doza ihtiyaç duyma ihtiyaç duyulacağına inandığını ve bunun 2022’de daha fazla satış getirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla yaptığı açıklamada, “İkinci çeyrek birçok yönden dikkat çekiciydi” dedi. Bourla, “Biontech ile dünyayı corona virüsüne karşı aşılamaya yardımcı olmak için gösterdiğimiz çabaların hızı ve verimliliği emsalsizdi. Şu anda dünya çapında bir milyardan fazla doz aşı teslim edildi” dedi.