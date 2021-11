TL, Bulgar Levası karşısında eriyince Edirne’ye akın ettiler: 1 milyonu aştı

Türk Lirası'nın son haftalarda yaşadığı sert değer kaybı sonrasında Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Son verilere göre yıl başından bu yana Türkiye'ye gelen Bulgarların sayısı 1 milyonu aştı.

Türkiye’de döviz kurlarının artması nedeniyle yılbaşından bu yana özel araç ve turlar ile Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 1 milyon Bulgar turist, Edirne’ye giriş yaptı. 1 Bulgar levası’nın 7 liraya yükselmesiyle tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan turistler, özellikle hafta sonu kentte yoğunluk oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 1 Ocak- 27 Kasım’da toplam 1 milyon Bulgar turist, Edirne’ye geldi. 700 bini Kapıkule, 300 bini de Hamzabeyli’den olmak üzere özel araç ve turlar ile kente giriş yapan Bulgar turistler, sınır kapılarında da yoğunluk oluşturdu. 1 Bulgar levası’nın 7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılayan turistler için esnaf da harekete geçti ve Bulgarca tanıtımlarını artırdı.

‘BULGARİSTAN’I GİYDİRİYORUZ’

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 500 euro harcandığını belirtti.

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden alışverişe gelen Gergana Lazarova, ülkelerine göre Edirne’de her şeyin daha ucuz olduğunu belirterek, “Edirne’ye alışveriş yapmaya geldik. Burada her şey çok ucuz. Mont ve çorap aldım. Alışverişe devam ediyorum. Her cuma buraya gelip, alışveriş yapıyoruz. En çok çorap alıyorum. Burada ürünler hem kaliteli hem de ucuz. Bulgaristan’da o kadar kaliteli değil” dedi.

Bulgaristan’ın Şumnu şehrinden gelen Gülçin Mehmedova da “Uzun yoldan geldik. Ne beğenirsek alıyoruz. Fiyatlar bize göre çok uygun. Burada ürün biraz daha kaliteli. Bizim orada artık çoğu kişi buradan giyiniyor, diyebiliriz” diye konuştu.

Bulgar yetkililerin sınırda araçlarını kontrol ettiğini ve 300 eurodan fazla alışveriş yapıldığında ülkeye giriş izni verilmediğini belirten Müjgan Mustafa ise “Yiyecek, içecek ve giyecek aldık. Bayağı para harcadık, aldıklarımız 500 euroyu buldu. Şu an fiyatlar önceki haftalara göre biraz pahalı. Bulgar tarafında genelde 300 euroyu geçmediği sürece gümrükte sorun çıkmıyor” dedi. (DHA)

