Turizimde normalleşme 2024 sonrasına kaldı

Delta varyantının ana turizm pazarlarında etkili olması ile birlikte turizm sektöründeki global iyileşme yavaşlarken, toparlanmanın ipini tüm dünyada iç turizm göğüslüyor. Uluslararası turist sayısındaki düşüş pandeminin ilk yılı olan 2020'ye göre bir miktar hız kaybetti. 2021 yılının ilk 5 ayında uluslararası seyahat sayısı pandemi öncesi olan 2019 yılına göre yüzde 85'lik düşüş gösterdi. Bu oran 2020 ile kıyaslandığında ise yüzde 65 olarak ölçüldü. Uluslararası seyahat sayısı ise yılın ilk 5 ayında 2019'a göre 460 milyonluk düşüş gösterdi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) mayıs ayı barometre araştırması sonuçlarına göre mayıs ayındaki küçük artışa rağmen, Covid-19 varyantlarının ortaya çıkması ve kısıtlamaların devam etmesi, uluslararası seyahatin toparlanma sürecini de uzattı. Yapılan ankette sektörün yüzde 49'u turizmde pandemi öncesinde dönüşün 2024 sonrası yaşanabileceğini açıklarken, 2023'te normalleşme bekleyeler ise yüzde 36 oldu.

İÇERİDE TALEP GÜÇLÜ

Yayınlanan araştırmaya göre gelecek yıl için toparlanma bekleyenlerin oranı ise yüzde 14'te kaldı. Amerika'daki turizm katılımcılarının yüzde 56'sı ise sektörün toparlanmasının 2024 ve sonrasına katılacağını belirtti. Açıklamada özelikle ana turizm bölgelerinde toparlanmanın iç turizm ile birlikte hızlanacağına işaret edildi. Barometre sonuçlarında Çin ve Rusya'daki yurt içi hava koltuk kapasitesinin şimdiden kriz öncesi seviyeleri aştığına işaret edilirken ABD'de de güçlü bir toparlanma gözlendiği kaydedildi. UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, aşı programlarındaki hızlanma ile kısıtlamaların koordinasyonu ve dijital araçların turizm sektöründeki toparlanma üzerinde kritik öneme sahip olduğunu aktardı.

Bayram döneminde büyük hareketlilik

Türkiye yılın ilk 5 ayında 4.4 milyon ziyaretçi ağırlarken, bunun 3.6 milyonunu yabancı ziyaretçiler oluşturdu. 2021 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14.2'lik bir düşüş kaydetti. Yılın ilk 5 ayında Rusya 571 bin turist ile ilk sırada yer alırken, Ukrayna 423 bin turist ile ikinci sırada yer aldı. Önceki yıllarda pazar lideri olan Almanya ise 280 bin turistte kalırken, yılın ilk 5 ayında uçuş yasakları ve sınır kısıtlamalarının etkisi oldu. Haziran ayındaki normalleşme ile birlikte sektörde hareketlenme de başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sezon yerli turist ile açılırken özellikle bayram dönemindeki uzun tatilin de etkisi ile büyük bir hareketlilik yaşandı. Yetkililer bayram dönemi boyunca 10 milyon kişinin seyahat etmesini beklerken 1 milyon kişinin de sahillerde tatile çıktığı belirtiliyor.

En büyük kayıp Asya'da

Raporda yılın kalan dönemine ilişkin değerlendirmelerde virüsün Delta varyantına ilişkin artan endişelere işaret edilirken, birçok ülkenin kısıtlayıcı önlemleri yeniden uygulamaya koyulduğuna dikkat çekildi. Yılın ilk 5 ayında ise en büyük seyahat kaybı yüzde 95 ile Asya Pasifik Bölgesi'nde yaşanırken, Avrupa'daki kayıp yüzde 85, Amerika'da ise yüzde 75 olarak gerçekleşti.