Turizm hareketliliği pandemi öncesi döneme çok uzak

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, pandemi öncesi dönem olan 2019'da 15 milyon 697 bin kişi seyahat ederken 2021'in aynı çeyreğinde bu sayı 8 milyon 995 binde kaldı. 2021'deki turizm harcamaları ise artan fiyatların etkisiyle 2019'a yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistiki Kurumu (TÜİK) Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 995 bin kişi seyahate çıktı. Pandemi öncesi dönem olan 2019’da bu sayı 15 milyon 697 bin olarak kaydedilmişti.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,0 artarak 10 milyon 639 bin seyahat olarak gerçekleşti. 2019’da ise bu rakam 19 milyon 324 bin seyahat olarak gerçekleşmişti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 89 milyon 3 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,4 gece oldu.

HARCAMALAR PANDEMİ ÖNCESİ DÖNEME YAKLAŞTI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin TL olarak gerçekleşti. Harcamalar pandemi öncesi döneme yaklaştı. 2019’un aynı çeyreğinde seyahat harcamaları 10 milyar 744 milyon 960 bin TL olarak gerçekleşmişti.

Bu harcamaların yüzde 92,1’ini 9 milyar 879 milyon 951 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7,9’unu ise 844 milyon 688 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1008 TL oldu.

EN ÇOK YEME İÇMEYE HARCANDI

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 28,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,6 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 16,6 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 111,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 162,9 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 836,3 lük artış görüldü.

ZİYARET AMAÇLI SEYAHAT ETTİK, AKRABADA KALDIK

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 64,9 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 27,6 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile yüzde 6,2 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 64 milyon 339 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 811 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 6 milyon 267 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.