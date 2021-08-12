Umutlar iktidarda değil sivil toplum örgütlerinde

Global bir araştırma Türkiye’de vatandaşların ekonomideki toparlanmayı yönetmede en çok sivil toplum örgütlerine güvendiğini ortaya koydu. Türkiye 29 ülkenin yer aldığı araştırmada %41 ile en çok “ekonomide toparlanmaya sivil toplum örgütleri liderlik eder” denilen ülke oldu.

ÖZLEM ERMIŞ BEYHAN

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Araştırma şirketi IPSOS, dünya genelinde 29 ülke vatandaşına ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşebileceğine dair öngörülerini sordu. Türkiye'de “3 yıldan fazla süre gerekir” diyenlerin oranı global ortalamanın üzerinde, yüzde 41 oldu. Pandemi sonrası ekonomik toparlanmaya hükümetin liderlik edeceğini düşünenlerin oranı global ortalamada yüzde 53 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 47 olarak gerçekleşti. “Ekonominin toparlanmasına sivil toplum örgütleri liderlik eder” diyenlerin yüzde 41 olduğu Türkiye 29 ülke içinde bu oranla ilk sırada yer aldı.

3 YILI AŞACAK

Araştırmada dünya genelinde insanların sadece yüzde 7'si ekonominin pandemi sonrası toparlandığını düşünüyor. Çin'de “toparlandık” diyenler en yüksek oranda: % 56. Türkiye'de bu oran yüzde 6. Araştırmaya göre global olarak 1 yıl içinde toparlanma bekleyenlerin oranı yüzde 19. Türkiye'de bu oran yüzde 23 olarak ortaya çıkıyor. ABD'de 1 yıl içinde toparlanma bekleyenlerin oranı yüzde 32, Güney Kore'de yüzde 31.

2 ila 3 yıl arasında toparlanma bekleyenlerin oranı globalde yüzde 35. Türkiye'de bu oran ortalamanın gerisinde: Yüzde 31. Genel olarak tüm dünyada pandemi sonrası ekonominin eski seviyelerine gelebilmesi için beklenen süre 3 yılın üzerinde. Ortalamada yüzde 39 olan bu oran Türkiye'de daha da yüksek: Yüzde 41.

ESNAFIN HALİ BELLİ

Ekonomik toparlanmayı ateşlemede kimlerin liderlik edeceğine dair de vatandaşların beklentilerinin sorulduğu araştırmada, “Hükümet ekonomik toparlanmayı yönetir” diyenlerin en yüksek olduğu üç ülke Rusya (%91), Macaristan (%88) ve Güney Kore oldu. Türkiye burada yüzde 47 ile ortalamanın altında yer aldı. “Dev çok uluslu şirketler ekonomik toparlanmayı ateşler” diyenlerin oranı ise Türkiye'de global ortalama ile aynı: Yüzde 52. Türkiye'de vatandaşlar esnafın halinin farkında. Araştırmada “Ekonomik toparlanmayı küçük şirketler ateşler” diyenlerin oranı globalde yüzde 37 iken Türkiye burada yüzde 24 ile en gerilerde yer alıyor.

EKONOMİK TOPARLANMA, YENİ İŞ ALANLARI VE TURİST DEMEK

Araştırmaya göre dünyada insanların sadece dörtte biri, yüzde 24'ü ekonomik toparlanmanın sivil toplum örgütleri liderliğinde gelişeceğini düşünüyor.

Burada Türkiye tüm gelişmiş ülkelerden yüzde 41 gibi yüksek bir oranla ayrışıyor. Türkiye'yi bu sıralamada Güney Afrika, Malezya ve Suudi Arabistan takip ediyor. Araştırmada ekonomik toparlanmadan ne kastedildiği de soruldu. İlk 3 cevap; yüzde 79 ile insanların işlerine geri dönmesi ya da iş bulması, yüzde 78 ile yeni iş yerlerinin açılması ve yüzde 72 ile daha fazla turist gelmesi olarak sıralandı.