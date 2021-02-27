Vergi borcu ödemeleri için son günler: Yapılandırma ilk ödemesi nasıl yapılır?

Kamuya borçların yapılandırılmasına ilişkin ilk taksiti ödemesi tarihi yaklaştı. Gelir Vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları için ilk ödeme tarihi 1 Mart’ta doluyor.

YAPILANDIRMA İLK TAKSİT ÖDEME EKRANI

İNTERNETTEN VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya “e-devlet – www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya “www.gib.gov.tr” adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İLK TAKSİT İÇİN ÖDEME TARİHİ

Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor.

Yapılandırmadan faydalanmaya devam edebilmek adına borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesi gerekiyor.

Yapılandırma gerçekleştiren vatandaşlar ödemesi gerek taksitlerden ilk ikisini süresinde ödememesi ya da eksik ödemesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkını kaybederek eski, yüksek faizli borcunu ödemek durumunda kalacak.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR

Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Ocak 2021'e kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi.

TBMM'de kabul edilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna istinaden düzenlenen tebliğ ile 7256 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden söz konusu kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

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