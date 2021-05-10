Yasaklı günlerde köprü geçişi bedava

Coronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği bayram döneminde köprü ve otoyollardan bedava geçiş kararı alındı. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde muafiyet saplanan sektör ve çalışanları dışında 81 ilde sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Çoğu iş yerinin kepenk kapatıp tatile girdiği ve vatandaşın sokağa çıkmasının, araçla markete bile gitmesinin yasak olduğu bu dönemde alınan karar, tepkilere de neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Burada yüksek garantiler nedeni ile tartışma konusu olan Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolları gibi alanlardan geçişler yine ücretli olmaya devam edecek.

AKP ÖNCESİ YAPILDI

Karara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sadece kamunun işlettiği otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, “Tüm otoyol ve köprü geçişleri bedava değil. Sadece kamunun işlettiği otoyollar ve köprüler ücretsiz. Yani büyük bölümü AKP öncesi yapılmış olanlar” dedi.

3.150 TL cezası var

Sadece kamunun işlettiği otoyol ve köprüler değil, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, YİD modeli ile yapılan köprü ve otoyolların da bayram süresince ücretsiz olması gerektiğine dikkat çeken Gürsel Tekin, şöyle devam etti: “Geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz yolun parasının ‘garanti' adı altında vatandaştan peşin alınması sonucu, devlet resmen soyuluyor. Bayramda 3 bin 150 lira sokağa çıkma cezası ödeyip ücretsiz köprü ve otoyollardan yararlanabilirsiniz deme saçmalığına da son verin!”