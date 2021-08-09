Yatırım araçlarının aylık reel getirileri negatifte kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde aylık reel getirisi en yüksek olan yatırım aracı Devlet İç Borçlanma Senetleri oldu. Diğer yatırım araçlarının reel getirileri negatifte kaldı.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 dönemine ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, Temmuz’da Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) dışında aylık reel getiri oranı pozitif olan bir yatırım aracı yok.

DİBS DIŞINDA POZİTİF REEL GETİRİ YOK

Verilere göre, en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,11 oranında DİBS’de gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,54 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Amerikan doları yüzde 2,43, külçe altın yüzde 4,17, Euro yüzde 4,17 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,75 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,52, Amerikan doları yüzde 1,80, külçe altın yüzde 3,55, Euro yüzde 3,55 ve BIST 100 endeksi yüzde 5,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYLIKTA EN ÇOK KAZANDIRAN ALTIN, EN ÇOK KAYBETTİREN İSE BIST 100

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,53 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,42 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,40 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK GETİRİ EN YÜKSEK EURODA

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Euro’da gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,25 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 13,36, külçe altın yüzde 14,86, BIST 100 endeksi yüzde 19,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 25,53 ve DİBS yüzde 29,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 5,56 ve külçe altın yüzde 3,72 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 9,27 ve DİBS yüzde 14,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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