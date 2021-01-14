Zen Pırlanta online satışlarını 1.9 kat artırdı

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş şirketin pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı. Güzeliş, internet satışlarının geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat arttığını belirtti.

Uzmanlığı, farklı tasarımları, güvenilirliği ve satış sonrası hizmetleri ile 2020 yılında da pırlantada en çok tercih edilen marka olduklarını belirten Emil Güzeliş, şunları dile getirdi:

Zen Pırlanta olarak 2020 yılına yeni koleksiyonlar, mağaza yatırımları ve artan ihracat hedefleriyle başladık. Ancak mart ayı itibarıyla pandeminin başlaması, birçok sektörde olduğu gibi mücevheri de bambaşka yollara yönlendirdi. Pandemiyle birlikte hem çalışanlarımızın hem de tüketicilerimizin sağlığını korumak için bir dizi önlem aldık.

Bu süreçte gerek ihracat faaliyetlerimizin durması gerekse alışveriş merkezlerinin kapanması, perakendede dijitalleşmenin önemini ortaya çıkardı. Uzun yıllardır dijitalleşmeye emek veren ve online mağazasını günden güne geliştiren bir marka olarak e-ticarette büyük bir atılım yaşadık, pandemiden büyüyerek çıktık.

“PIRLANTA PANDEMİDE DE CAZİBESİNİ YİTİRMEDİ”

“Pandemi ile birlikte herkes yaptığı harcamaları tekrar gözden geçirerek daha az, ama daha iyi ve kalıcı şeylere yöneldi. De Beers Grubu'nun yaptırdığı araştırmaya göre de, tüketicilerin %90'ı pratik, eğlenceli, işlevsel hediyelerin yerine artık daha anlamlı, zaman içinde değerini koruyacak, kalıcı hediyeleri tercih ettiğini belirtiyor” diyen Güzeliş, “Pandemi ile bir dönem hayatımız durmuş gibi görünse de, yine özel günlerde kadınlara pırlanta hediye edildi, evlilik teklifleri tek taş yüzük ile yapıldı. Bu noktada online mağazamız öne çıktı. Geçmişte online mağazamıza yaptığımız yatırımların karşılığını, pandemi gibi zor bir dönemde satış artışı olarak aldık. Online satışlarımız bir önceki yıla göre 1.9 kat artış gösterdi.” dedi.

“YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA MAĞAZALAR AÇTIK”

Hangi dönem olursa olsun reklam ve kampanya çalışmalarına ara vermediklerinin altını çizen Emil Güzeliş, özel günlerin yanı sıra yıl boyunca farklı fırsatlar sunduklarını ifade etti.

2020'de pırlanta sevenlere daha fazla lokasyonda ulaşmak için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Güzeliş, “Yurt içinde Konya, İstanbul Fatih ve Ankara Armada'da, yurt dışında ise Bulgaristan ve Arnavutluk'ta mağazalarımızı açtık. Sırada bu yıl Peru, Fas var. Hali hazırda 2 mağazamız bulunan Irak'ta ise 3 yeni mağaza daha açacağız” dedi.

“DİAMOND PARFÜM’Ü HAYATA GEÇİRDİK”

“Bir süredir, misafirlerimizin mağazalarımızda pırlantanın yanı sıra satın almayı tercih edecekleri farklı ürünleri araştırıyorduk. Araştırmalarımız, bize pırlantayı en iyi tamamlayacak unsurlardan birinin parfüm olduğunu gösterdi” diyen Emil Güzeliş, “Bu sonuç doğrultusunda çalışmalara başladık ve parfüm tasarımlarını Fransa'da önemli parfümörlere yaptırdığımız Diamond parfümü hayata geçirdik.

Diamond parfüm, siyah kadife kaplı şişesiyle kadın ve erkek için ayrı kokuya sahip. Misafirlerimiz, seçtikleri pırlanta ile Diamond parfümü bir arada, özel kutusunda benzersiz bir sunumla sevdiklerine hediye ediyorlar. Aralık ayında mağazalarımızda satışına başladığımız Diamond parfüm için kısa zamanda ciddi talep almaya başladık.” dedi.

2020'de 100 MİLYON TL İHRACAT

Pırlantalı mücevherin her alanında lider bir marka olduklarını vurgulayan Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Yurt içinde 72, yurt dışında ABD'de 1, Almanya'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3, Katar, Kuveyt ve Bulgaristan'da 1, Irak'ta 2, Kıbrıs'ta 3 mağazamızla Türkiye'nin en büyük pırlanta mağazaları zincirine sahibiz. Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük üretim kapasitesine sahibiz.

Aynı zamanda New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf'da bulunan ofislerimizle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük elmas firması De Beers grubunun pırlanta markası Forevermark'ın Türkiye'deki tek lisans ortağıyız.

2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 100 milyon TL ihracatla, pırlantalı mücevherdeki ihracat liderliğimizi sürdürüyoruz. Zen Pırlanta olarak 2021 yılında yine koleksiyonlarını yenileyip çeşitlendiren, hem yurt içinde hem de yurt dışında mağaza ağını genişleten, ihracatını artıran bir marka olmayı sürdüreceğiz.