Ziraat Odası Başkanı Bayram: Gübre desteklerinden çiftçimiz yararlanamıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından çiftçilere gübre desteğini 2 katına çıkarttıklarını duyurarak, ”Çiftçilerimize 2 müjde vermek istiyoruz. Gübre desteklerini 100’de 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“DESTEKLER ÇİFTÇİYE DEĞİL, TARLA SAHİBİNE GİDİYOR”

Erdoğan'ın gübre desteği açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, çiftçilerin çoğunluğunun gübre desteğinden faydalanamadığını belirtti. Desteklerin genellikle tarla sahiplerine gittiğini ifade eden Bayram şu ifadelere yer verdi:

“Gübre fiyatlarında yüzde 90'a varan artışlar sonrası, maliyetlerin düşürülmesi için Cumhurbaşkanımız gübre desteğinde yüzde 100 artış sağlandığını açıkladı ancak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çiftçilerimizin üzerine olmadığı için büyük çoğunluğu mağduriyet yaşamakta. Tarla sahiplerinin kiracı olan üreticilerimize genellikle destekleri kendisi almayı şart koştuğu için gübre ve mazot desteklerini de alamıyorlar.

Üreticilerimiz tarımla uğraştığı halde teşvik paketleri arazi sahiplerine veriliyor. Tarla sahipleri hak etmediği halde devletin verdiği bütün imkânlardan faydalanıyor. Bu imkânlardan faydalanmayan çiftçimiz ürettiği ürünün alın terinin hakkını almadığı için durumu her yıl kötüye gidiyor. Yani tarlayı çiftçimiz ekiyor parayı tapu sahibi alıyor”

“YASAL BİR DÜZENLEME YAPILMALI”

Çiftçilerin mağduriyetinin yasal bir düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini belirten Mehmet Bayram, “Yasal bir düzenleme yapılarak üreticimize ürün bazlı destekler verilmeli. Aksi halde zaten yüksek fiyatlar ile tarla kiralayan, üretmek için tarlaya ihtiyaç duyan çiftçimiz bu şartları kabul etmek zorunda kalıyor. Üretimi teşvik etmek, çiftçimizi ayakta tutmak için devletimizin verdiği bu desteklerin zor şartlarda üretim yapan, ülke ekonomisine katma değer üreten çiftçilerimizin mağduriyetinin yasal bir düzenleme ile acilen giderilmesini bekliyoruz” dedi.