117 yaşında coronayı yendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinin Akçadam köyünde yaşayan, 5 çocuk annesi ve 36 torunu olan Muteber Engindeniz (117), 4 ay önce yakalandığı coronavirüsü yenmeyi başardı. Kimlikteki yaşıyla Türkiye'nin şu ana kadar coronavirüsü yenen en yaşlı kişileri arasında bulunan ve iki doz aşısını da olan Engindeniz, uzun yaşamını sağlıklı beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

Yüksekova’da Esendere beldesinin Akçadam köyünde, 1994 yılında 30 aile hayatını sürdürürken, göçle bu sayı 2’ye düştü. Şu an Engindeniz ve İsmailoğlu ailelerinden sadece 30 nüfusun bulunduğu köyde yaşayan Muteber Engindeniz, kimlikteki yaşıyla Türkiye’nin şu ana kadar coronavirüsü yenen en yaşlı kişileri arasında bulunuyor. 4 ay önce coronavirüse yakalanan ve hastaneye gitmeden evinde 14 gün karantinada kalarak coronavirüsü yenen Engindeniz, uzun yaşamını sağlıklı beslenmesine borçlu olduğunu söyledi.

‘HER ZAMAN HAREKETLİ BİR İNSAN OLDUM’

Küçük oğlu Sait Engindeniz’in evinde gelini ve torunlarıyla yaşayan Muteber Engindeniz, iki doz aşısını da yaptırdığını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti. Engindeniz “19 yıl önce eşimi kaybettim. Çocuklarım ve torunlarımla hayatta tutundum. Çocukluğumdan beri her gün süt, yoğurt, peynir ve bahçemde yetiştirdiğim sebzelerimi yerim. Giyecek dışında şehirde hiç alışveriş yapmadım. Her zaman hareketli bir insan oldum. Bu yaşıma kadar ciddi bir hastalık da geçirmedim. Allah bana daha ne kadar ömür verecek, bilmiyorum ama bana yaşattığı güzel bir hayat için Allah’ıma her zaman şükrediyorum” dedi.

‘YİYECEKLERİMİZİ KENDİMİZ KARŞILIYORUZ’

1994 yılında 30 ailenin yaşadığı köyde şu an sadece 2 ailenin kaldığını anlatan Engindeniz, “Köyümüz çok güzel. Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Burada her şeyimiz doğal, yiyeceklerimizi kendimiz burada karşılıyoruz. Eskiden sürekli dağda koyun sağmaya ve pancar toplamaya çıkardım. Son 2 yıldır artık yavaş yavaş işlerimi gelinlerime bıraktım. Şimdi de gelinlerimle birlikte zaman zaman koyunların içine gidiyorum. Evde ufak tefek işler de yapıyorum ama zamanımı torunlarımla geçiriyorum. Eşim de uzun süre yaşadı. Çok şükür, şu an sağlığım yerinde. Allah herkese sağlıklı ömürler versin” diye konuştu.

‘ZAMANINI TORUNLARIYLA GEÇİRİYOR’

Annesinin çok sağlıklı olduğunu belirten Sait Engindeniz ise “Köyümüz, yayla havasında. Havası, güzel, suyu temiz; her şeyi doğal. Annem 1 senedir artık ağır işleri yapmıyor. Sadece yemekler konusunda gelinlerine yardımcı oluyor. Neyin, nasıl yapılacağına özellikle kış için yoğurt, peynirin nasıl muhafaza edeceğine yardımcı oluyor. Çalışmasına izin vermiyoruz artık. Zamanını torunlarıyla geçirsin, istiyoruz. Sağlığı çok iyi. Arada bir ceviz toplamaya çıkıyor. Şu an çevremizde de 117 yaşında yaşayan birini duymadık” dedi.

‘NİNEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ’

Ninesini çok sevdiğini ve onunla güzel vakit geçirdiğini anlatan 9’uncu sınıf öğrencisi Yezda Engindeniz de “Eski zamanlardan çok söz ediyor. Bu konuda bizi bilgilendirir. Bize, özellikle kış aylarında yaşadıkları zorlukları ve gördüklerini anlatır. Okul saatleri dışında günümüz ninemizle geçiyor. Allah sağlıklı ömürler versin. Onu çok seviyoruz” diye konuştu.(DHA)