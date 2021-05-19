‘128 milyar dolar nerede?’ maskeleriyle törene katıldılar?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Muğla’nın Bodrum ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen törene katılan CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve bir grup vatandaşın üzerinde “128 milyar dolar nerede?” yazılı maskeler taktığı görüldü.

Karahan, “Haftalardır soruyoruz, vatandaşımızın, gençlerimizin geleceği için sormaya devam edeceğiz. Sadece 128 Milyar nerede değil 128 kuruşun bile hesabını soracağız, vatandaşımız halkımız için sormaya devam edeceğiz” dedi.

Törene anneleri İnci Hatipoğlu ile birlikte gelen 5 yaşındaki ikizler Mina ve Maya isimli ikizler ellerindeki Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Kırmızı beyaz kıyafetleriyle dikkati çeken ikizlerin annesi İnci Hatipoğlu “Bizler çocukluğumuzdan bu yana Ulu Önder Atatürk'ün armağan ettikleri heyecan dolu bayramlar içerisinde büyüdük. Bayramdan bir hafta önce heyecanımız başlardı. Şimdi ise on binlerce çocuğumuz geçmişin bayram heyecanlarını yaşayamıyorlar. Bu nedenle elimden geldiği kadar çocuklarımı Ata'mızın onlara armağan ettiği bayramlara götürüp o heyecanı yaşamaya sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.