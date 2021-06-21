128 milyar dolar paylaşımında bulunan vatandaşa soruşturma

Ortalıkta onlarca ciddi iddialar bulunurken, 128 milyar doları sorgulayan bir vatandaşa cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açılmasını eleştiren CHP'li Başarır, ‘'Günlerdir, kamuoyunda devlet-siyaset-mafya-medya bağlantılarıyla ilgili ciddi iddialar ortadayken hiçbir savcının görev ve sorumluluk bilinciyle harekete geçmeyip, sade bir vatandaşın; sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doların nereye gittiğini merak edip sormasına ise anında soruşturma başlatılması, ülkemizdeki yargının ‘saray' laştığının açık bir göstergesidir'' dedi.

“SARAYIN SAVCISI DEĞİL HALKIN SAVCISI OLUN”

Vatandaşın hakkını, hukukunu korumayı kendilerine görev edinmeyip sadece sarayı korumayı hedef bilen hakim ve savcıların ödüllendirildiği bir yargı sistemi oluşturulduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şunları söyledi;

*'Soruşturmaya konu olan cumhurbaşkanına hakaret suçunun oluştuğu sosyal medya paylaşımı; kararın içerisinde var. Her vatandaş, Merkez Bankası'ndaki parayı sorma hürriyetine sahiptir.

*Her vatandaş, ülkemizdeki mevcut ‘Tek Adam' rejimini eleştirme hakkına sahiptir. Yeter artık! Saray'ın savcısı olmayı bir kenara bırakıp, halkın savcısı olun. Devleti yönetenler, eleştiriye açık olmalıdır.

*Burada bir küfür, bir alenen hakaret yok. Fakat, AKP Genel Başkanı o kadar tahammülsüz ki bu durumu da cumhurbaşkanlığı görevine başladığından bu zamana kadar ‘Cumhurbaşkanına hakaret suçu' kapsamında açılan soruşturma sayılarından anlamaktayız.

TEK ADAM ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU, 128 MİLYARI SORDU

Soruşturmanın ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla yapıldığı tutanaklarda belirtildi. Tutanaklarda kişinin şu paylaşımda bulunduğu yer aldı:

*28 milyar dolar nerede? Ucube sistemle devletin kurum ve kuralları yerle bir edildi. Tek adam düzeninde ‘devlet aklı' yok edildi. Merkez Bankası'nın istikrarı da yok edildi, 3 yılda 4 başka değiştirildi. Paramız pul oldu! 128 milyar dolarımız buhar oldu.

#128 Milyar Dolar Nerede? TEKEL, Türk Telekom, Petkim, Şeker Fabrikaları, Tüpraş, binlerce arazi, yüzlerce işletme, elektrik santradan vs. vs. 2003'ten 2020'nin sonuna kadar yapılan tüm özelleştirmelerden Hazine'nin kasasına giren para 62 milyar 348 milyon dolar…

*Bunun iki katı 128 Milyar Dolar nerede? Süleyman Soylu: Erdoğan'ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade ediyor, kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor. CHP'nin afişlerine Erdoğan'a hakaret soruşturması açıldı. #128 Milyar Dolar Nerede.

INSTAGRAM HİKAYESİ İÇİN “HAKARET NİYETİM’ YOKTU” DEDİ

Soruşturmaya konu olan vatandaş, “Paylaşımları Instagram hikaye özelliği ile yaptım. Paylaşımı yaparken hakaret amacı gütmedim. 128 doların nerede olduğunu bilmiyorum. Tamamen meraka dayalı sordum. Cumhurbaşkanına yönelik özel bir husumetim yoktur. Kendisine hakaret niyetiyle yapılmış paylaşımlar değildir. Paylaşım suç olarak değerlendiriliyorsa pişmanım” ifadesi verdi.