3 ay önce TOKİ yapmıştı, şimdi dökülüyor

Samsun Vezirköprü’de TOKİ tarafından 2014 yılında 150 yataklı olarak inşaatına başlanılan ilçe devlet hastanesinin yüzde 75’i tamamlandıktan sonra 2016 yılında inşaatı yüklenici firmanın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle durdu.

2017 yılında ise firmanın tasfiyesi yapıldı. Kalan yüzde 25’lik kısmı için yeniden ihale edileceği ve 2018 yıl sonuna bitirileceği açıklanan hastane ancak Kasım 2020 yılında açılabildi.

Yatak sayısı 200’e çıkarılan hastanenin maliyeti de yaklaşık 45 milyon lirayı buldu. Açıldıktan sonra vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine CHP İlçe Başkanı Onur Bayburtlu hastaneye giderek inceleme yaptı.

HASTANE 3 AYDA DÖKÜLMEYE BAŞLADI

İlçede geçen yıl Kasım ayında AKP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan köprünü çöktüğünü hatırlatan Bayburtlu, hastanenin de 3 ayda dökülmeye başlandığı ortaya çıkardı.

Hastanede dökülen, çatlayan, çöken kısımları tespit eden Bayburtlu, “Binaların yapımına başlanıyor ama bitirilemiyor. Tam bitti bitecek derken, müteahhit kaçıyor. Yenisi geliyor yarıdan aldığı işi bitiriyor. Ancak, zamanla ya göçüyor ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Hastanenin tavanında akma, duvar ve merdivenlerde çatlaklar var. Tavan alçı kaplamaları kırılmış, dışarıda asfalt çökmüş. Bu projeleri teslim edeninden teslim alanına kadar herkes araştırılmalı. 10 köye hizmet verecek köprü açılmadan çöktü. Hastane 3 ayda dökülmeye başladı. Bu milletin bir kuruşunun hesabı tüm yetkililerden sorulmalıdır” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Bayburtlu, geçen yıl Kasım ayında yıkılan köprünün yenisinin yapılmadığını ve dereye menfez konularak üstü toprakla kapatılıp yol yapıldığını söyledi.