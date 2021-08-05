5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir rezidansta sahte para basarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda tamamlanmış ve basımı devam eden toplam 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçirildi.

HABIP ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, son iki yıldır taksicilerden gelen sahte para şikayetin artmasıyla ortaya çıktı. Şikayetlerle ilgili çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetlerdeki paraları inceleyince farklı bir durumla karşılaştı. Taksicilere verilen sahte paraların, daha çok 100 dolarlık banknotlar olduğu ve daha önce karşılaşılmayan farklı bir teknikle basıldığı anlaşıldı. Üç katmanlı kağıt kullanılarak basılan paralarda, gerçeğinde olduğu gibi “hologram”, “kabartma” ve “renk değiştiren boya” gibi özellikler kullanıldığı tespit edildi.

PARA MAKİNELERİ BİLE GERÇEK ALGILIYOR

Gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtilen, birçok para makinesinin bile “gerçek” olarak algıladığı sahte banknotların izini süren polis, şüphelinin Esenyurt’ta lüks bir rezidansta kaldığını tespit etti. Aylarca süren çalışmaların ardından adresi belirlenen yakalanması için operasyon kararı alındı.

TELEFON DAHİ KULLANMAMIŞ

Aranan şüpheli düzenlenen baskında gözaltına alındı. R.Ş. isimli şüphelinin sahte kimlik kullandığı ve dört ayrı suçtan da araması olduğu öğrenildi. Yakalanmamak için telefon dahi kullanmayan ve kaldığı evden dışarı çıkmadığı belirtilen şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, basılmış ve basıma hazır 56 bin 500 banknottan oluşan 5 milyon 650 bin dolar sahte para, banknotların basımı için kullanılan bilgisayar, yazıcı, kesim aleti ve 3 farklı kağıdın birleştirildiği bir makine ele geçirildi.

ÖZEL TEKNİKLER KULLANMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin, sahte para yapmak için önce bilgisayarda çizim yaptığı ardından özel teknikler kullandığı belirtildi.Beyaz bir kağıda banknotu ışığı tutunca görülen hologramları hazırlayan kalpazanın bu işlemin ardından, iki farklı kağıda paranın 2 yüzünü bastığı öğrenildi. Daha sonra kaplama makinesinde 3 farklı kağıdı birleştiren şüphelinin, özel mürekkeplerle, kabartma ve renk değiştirme özelliklerini oluşturduğu dile getirildi.

TURİSTİZ DİYEREK TAKSİCİLERİ DOLANDIRDILAR

Şüphelinin evinden hiç çıkmadığı için sahte para toptancılarıyla adresinde buluştuğu ve her bir sahte 100 doları 20 dolara sattığı öğrenildi. Toptancıların da bu sahte dolarları tektekçi adı verilen kişilere sattığı belirtildi. Ellerinde bir yada birkaç sahte para ile dolandırıcılık yaptıkları için tektekçi adı verilen şüphelilerin de özellikle taksicileri hedef aldıkları öğrenildi. Kendilerine turist süsü veren tektekçilerin, aceleleri olduğunu ve yanlarında Türk parası olmadığını anlatmaya çalışarak 100 dolarlık banknotları taksicilere verdikleri belirtildi. Sahte parayı alan taksicinin hologram ve kabartmalar sebebiyle, paranın gerçek olduğuna inandığı ve para üstü verdikleri dile getirildi.