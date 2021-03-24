5 yaşındaki çocuk annesini silahla vurdu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yaşayan G.D. (27), 5 yaşındaki oğlu A.D. ile birlikte Serenlikuyu Sokak’ta camcılık yapan eşinin iş yerine gitti. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D., tabancayı almak istedi. Bu sırada tabancanın ateş almasıyla talihsiz kadın boynundan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılan G.D.’nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 5 yaşındaki A.D, polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın yaşandığı esnada dükkânın yakınında bulunan Burkay Yaman, “Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış. Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sonra ambulans geldi, kadını alıp götürdüler” dedi. (İHA)