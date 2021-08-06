Ahbap Derneği’nin bağışlarla kiraladığı Fransız helikopteri Türkiye’ye geliyor

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, yangınlara müdahale için toplanan bağışlarla Fransa'dan kiraladıkları bir helikopterin bu gece Türkiye'de olacağını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek yangına müdahale için Kazakistan'dan geniş su deposu olan bir helikopter kiralayacaklarını duyurmuştu.

Konuyla ilgili yeni bir duyuru yapan Haluk Levent, Kazakistan'dan daha uygun teklif yapan Fransız şirket ile anlaştıklarını, helikopterin bu gece Türkiye'de olacağını duyurdu.

Haluk Levent, helikopterin yangınlar bitene kadar çalışacağını belirterek, izin konusunda yardımcı olan Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratlarına da teşekkür etti.

“BAĞIŞÇILAR SAYESİNDE KİRALADIK”

Ahbap Derneği'nin bağışçılarına seslenen Levent, “Bu helikopteri siz bağışçılar sayesinde kiraladık. Bağışlar hala geliyor. Bağış yapan dostlarımı bu geceden itibaren yayınlamaya başlayacağım. Sağolsunlar varolsunlar” dedi.

Haluk Levent, Türkiye’ye yola çıkan helikopterin görüntülerini de paylaştı.

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