Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 18.46’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

AFAD depremin derinliğini 52.3 kilometre, Kandilli Rasathanesi ise 11.5 kilometre olarak bildirdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.