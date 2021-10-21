AKP’li başkan kendisini robota övdürdü

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Metin Baydilli ile hizmete açılan bilim merkezindeki robot arasındaki diyalog pes dedirtti! Robota "En çok kimi seviyorsun?" diye sorunca robot da programlandığı şekilde "Bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum" diye yanıt verdi.

Ahmet KAYA

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Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin il protokolünün katıldığı açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AKP'li Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile merkezdeki ‘Ada' isimli robot orasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Robot: Başkanım hoş geldiniz

Belediye Başkanı: Ada nasılsın?

Robot: Bomba gibiyim. Bilim merkezimiz açılıyor. Başkanım bugün çok şıksınız.

Belediye Başkanı: Ada en çok kimi seviyorsun?

Robot: Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum.

Belediye Başkanı: O zaman benim için dans eder misin?

Robot: Umarım dansımı beğenirsiniz.

CHP’Lİ AYDINLIK: MEMNUNİYET VE SEVGİ ROBOTA SORULMAZ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin robot Ada ile diyaloğuyla ilgili soruyu yanıtlarken, “Memnuniyet ve sevgi robota sorulmaz. Başkan o soruyu Karaköprülülere sorarsa, inanıyorum gerekli cevabı alacaktır” dedi.