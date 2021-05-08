AKP’li belediye borcu olan vatandaşları icraya verdi iddiası

CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, AKP’li Belediyenin içlerinde bir yıldır kapalı olan kahvehane sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda esnafın su borçlarını tahsil etmek için icraya verdiğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından belediyeye tepki gösteren Ağaç, “Böyle belediye, böyle belediyecilik olur mu?” diye sordu.

BU YAPILAN ZULÜMDÜR

Belediyenin borcu olan vatandaşları icraya vermesinin zulüm olduğunu dile getiren Ağaç, “Gümüşhane Belediyesi, su borcu bulunan pek çok esnaf ve vatandaşı icraya vermiş. Ayıptır ve de günahtır. Pandemi döneminde, üstelik Ramazan Ayında, çeşitli sebeplerle su borcunu zamanında ödeyememiş insanlara icra takibi başlatmak zulümdür” dedi.

MİLLET İTTİFAKININ BELEDİYELERİNİ ÖRNEK ALIN

Pandemi döneminde belediyenin vatandaşlara destek olacağını hatırlatan Bedri Ağaç, “Siz değil misiniz pandemi döneminde vatandaşa destek oluyoruz şovuyla ‘Dar gelirliden su faturaları tahsil edilmeyecek’ diyen? İnsanların bu zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağınıza; yaptığınız işe bak! Kusura bakmayın ama, yerel yönetim sizin işiniz değil! Bakın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, belediyelerimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da talimatı ile pandemi dönemi hiç kimsenin suyunu kesmediler, kimseyi icraya vermediler, faturalarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşın su borçlarını da ‘Askıda Fatura’ veya başka yöntemlerle ödediler. Hiç bir şey bilmiyor ve beceremiyorsanız, Millet İttifakının belediyelerini örnek alın” ifadelerini kullandı.