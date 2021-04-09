AKP’li belediye, eski başkanlık binasını vergi borcuna karşılık devretti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olan Cezrikasım Mahallesi'ndeki eskiden belediye binası olarak kullanılan tescilli yapıyı ve bitişiğindeki parseli müze olarak düzenlenmek üzere belediyenin vergi borcuna karşılık kendilerine tahsis edilmesini talep etti.

Talep Eyüpsultan Belediyesi'nin nisan ayı oturumlarında gündeme gelindi. Talebe ilişkin hazırlanan rapora göre 3 bin 780 metrekarelik alan üzerinde bulunan eski belediye binasının bulunduğu parsele 77 milyon 863 bin TL, yanındaki parsele de 14 milyon TL olmak üzere toplam 91 milyon 908 bin 718 lira değer biçildi.

TAHSİS KALDIRILDI, 14.9 MİLYONLUK BORÇ SİLİNDİ

Oy çokluğu ile alınan doğrultusunda önce Eyüpsultan Belediye Meclisi'nin 2016 tarihli eski belediye binasının İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edilmesine ilişkin kararı kaldırıldı.

Taşınmazın kamu hizmetinde kullanımına ihtiyaç kalmadığı belirtilerek eski belediye binasının bulunduğu parselin 809 metrekarelik kısmının 14 milyon 938 bin TL bedel ile Eyüp Belediyesi'nin ve bağlı şirketleri ESBAŞ ile ESTUR'un vergi borçlarına karşılık maliye hazinesine devredilmesi uygun bulundu.

Arazinin ve tescilli yapının değeri, belediyenin borcundan yüksek olduğu için maliye hazinesine ait araziler ile takas yoluna gidildi. Belediye talep edilen alanın geri kalan kısımlarını da hazineye devredip karşılığında Kemerburgaz ve Ağaçlı'da hazineye ait 5 adet parseli devraldı.

“BELEDİYE KENDİ BİRİMLERİ İÇİN KİRA ÖDÜYOR”

Eyüpsultan Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ali Haydar İşkar, karara tepki göstererek “Önceki dönemde eski belediye binası İlim Yayma Cemiyeti’ne verilmişti. O zaman buna da karşı çıkmıştık. Şimdi kötü yönetimden kaynaklanan borçlar nedeniyle devredilmesi kararını da doğru bulmuyoruz. Belediye kendi binasını devredip, birçok birimi için kira ödüyor. Belediye hizmetinde kullanılmaya devam etmesi gerekir” dedi.

İşkar, eski belediye binasının değerinin çok altında bir bedel ile devredildiğini de söyledi.