AKP’li belediyeden ‘yerli ve milli’ araçlara euro sözleşmesi

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte hizmet vermek üzere 6 adet raylı sistem araç alımı için sözleşme imzaladı. AKP’li başkan araçların ‘yerli ve milli’ olduğunu söylerken firma ile yapılan sözleşmenin euro cinsinden yapılması dikkat çekti.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplam bedeli 13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alımına imza attı.

“ARAÇLAR YERLİ VE MİLLİ”

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ile gerçekleştirilen gerçekleştirilen imza töreninde konuşan AKP'li Başkan Büyükkılıç araçların yerli ve milli olduklarını ifade etti.

“Toplam 80 raylı sistem aracı ile Kayseri'ye ulaşım hizmeti veriyor olacağız” diyen Büyükkılıç, “Bunlardan 42'si yerli ve milli. Her zaman bizlere yardımcı olan, uyumlu, iyi niyetli, ülkemizin gururu olan firmamıza teşekkür ediyorum. Kayseri'de ulaşım denilince sadece tramvaydan söz etmiyoruz. İşin otobüs, tramvay boyutu var, işin taşra boyutu var. Hepsini birlikte değerlendiriyoruz” dedi.

ARAÇLARIN TAMAMI 26 AYDA TESLİM DİLECEK

Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

* İlk 2 adet sözleşme tarihinden 22 ay sonra, 2 adet 24 ay sonra ve son olarak 2 adet olmak üzere toplam 6 adet araç ile yedek parçalar 26. ay sonunda teslim edilecek.

*Alınacak tramvay araçları her iki ucunda kumanda kabinli, mafsallı, her iki tarafında her istasyondaki alçak peronlardan kolaylıkla ulaşılabilecek kapıları olan, kublajlar dahil yaklaşık 33 metre uzunlukta, yüzde 100 alçak tabanlı, 2 bin 650 mm genişlikte, kataner sisteminden enerji alan, her iki yönde sürücü kabinli ve öndeki aracın ön sürücü kabininden kontrol edilen iki araçlı dizilerin işletilmesine uygun elektrik-elektronik ve mekanik altyapıya sahip olacak.

AKP'li belediyenin ‘yerli ve milli' raylı sistem araçlarına euro cinsinden ödeme yapacak olmasına İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman tepki gösterdi.

“TL TEDAVÜLDEN KALKTI DA BİZİM Mİ HABERİMİZ YOK”

AKP'li belediye başkanı Memduh Büyükkılıç'a, “bunlar yerli ve milli üretim ise neden euro ile anlaşma yaptınız?” diye soran, Ataman şunları söyledi:

* Türk Parası’nı Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle vatandaşlara döviz ile alış ve satış sözleşmesi yapmayı yasaklıyorsunuz ki, son derece de doğru bir karar.

*Yaptığınız kanun değişikliğinde, ”İş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri bölümü şöyle; “Türkiye'de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

*Vatandaş için yaptığınız bu değişikliğe neden kamu da uygulamıyorsunuz, geçiş garantili yollar, köprüler, hastaneler, havaalanlarında ödemeler neden döviz cinsinden, neden yerli ve milli dediğiniz tramvayları Türk Lirası olarak almıyorsunuz. Yoksa Türk Lirası tedavülden kalktı da haberimiz mi yok?

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin yolsuzluğu iddiası savcılığa taşındı