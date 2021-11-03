AKP’li vekil: Kadınlar yıllar sonra seçilme hakkını partimiz ve Cumhurbaşkanımız sayesinde elde etti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, kadınlara ilk kez 1930 yılında seçme hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk’ün portresinin önünde, AKP iktidarından önce kadınların sokağa çıkamadığını, 2002’de ise AKP’nin iktidara gelmesiyle seçilme hakkını elde ettiğini söyledi.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li Haliliye Belediyesi tarafından Kültür El Sanatları Sergisi'nin açılışında konuşan AKP Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, kadınların AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte birçok yasal hakka kavuştuğunu ileri sürerek şu konuşmayı yaptı:

* Kadınlar için 2001'den sonra bir milat yaşandı. Öyle bir milat ki, sosyal hayatta, siyasette, kamuda, bürokraside olmayan kadınlar ve ilk olarak yıllar sonra kadın seçilme hakkını elde etti, partimiz sayesinde.

* Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle o günden bugüne, nereden nereye diyoruz artık.

* 2002 yılında kurucu kadın kolları başkanı olarak başladığım siyasette, o günlerde kadınların sokağa çıkması, hele de siyaset yapması çok zor iken, bugün Urfa'da geldiğimiz noktada bir kadın vali yardımcımız var, bir kadın kaymakamımız var.

* Bir kadın belediye başkanımız, bir kadın defterdarımız, kadın belediye meclis üyelerimiz var. Ve yerel yönetimlerden sorumlu artık bir kadın koordinatörümüz var.

* Yani kadınlar olarak, değerli beyler duyuyorsunuz, isteseniz de, istemeseniz de Cumhurbaşkanımızın destekleriyle topuk seslerimiz geliyor.

HALİNİZE ŞÜKREDİN

Konuşmasının sonunda, kadınların her zaman anne olduğunu ve anne olarak her görevi birlikte yaptıklarını, evden çıktıklarında kafalarını, duygularının, bedenlerinin yarısını evde bıraktıklarını söyleyen Acanal, “Ve o yarısıyla burada görevimizi yapıyoruz. Bu şekilde bu yerlere geldik. Tamamıyla yapsaydık, herhalde burası sadece kadınlarla dolardı. Sizler de bu geldiğimiz duruma, halinize şükredin” diye konuştu.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen AKP Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, 1930 yılında ilk kez kadına belediye seçimlerinde oy hakkı tanıyıp, 1934'te ise yasa ile seçme ve seçilme hakkı vererek TBMM'nin yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin de aralarında bulunduğu el sanatlarını inceledi.

AK PARTİLİ VEKİL KADINLARDAN ÖZÜR DİLEMELİ

Sergi açılışına katılanlardan Genç Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Zeliha Yolcu, ise AKP Milletvekili Açanal'ın sözlerine tepki göstererek, “Kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1934'te Atatürk Devrimleri sayesinde elde etti. 1935'te Atatürk sayesinde meclise 17 milletvekili girdi. Bu rakama Türkiye Cumhuriyeti ancak 2007 yılında ulaşabildi. Hal böyleyken, hem de bir kadın milletvekilinin açıklamasını hayretler içinde dinledim. Böylesi bir açıklamayı bir milletvekilinden beklemezdim. Milletvekili AKP döneminde kadınların kurslara gidebildiğini söylüyor. Ben 10 yaşındayken kurslara gidiyordum. Zemzem Hanım'ın kadınlara bir özür borcu var. O özürü bekliyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP'li başkan, İYİ Partili meclis üyesine tehdit edip, su bardağı fırlattı