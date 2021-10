AKP’li vekil talep etti, İBB gerçekleştirecek

İBB ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında depremde ağır hasar alan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu ve atölye binalarının yeniden inşası için protokol imzalandı. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, bir okulun CHP'li belediyeler tarafından yapılması talebinin AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut’tan geldiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası, il valiliğine başvurup, bölgede okul yaptırma talebini iletti. Talebi olumlu karşılayan Elazığ Valiliği, İBB'ye, depremde hasar gören Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, spor salonu ve atölye binalarının yeniden projelendirilerek inşa edilebileceği yönünde yanıt verdi.

İBB Meclisi, 16 Eylül 2021 tarihli oturumunda, kurumun Elazığ'da okul inşa etmesini onayladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslikli okul binası, atöyle binaları, spor salonu ve müştemilatlarının yapım protokolü imza törenine katılmak üzere Elazığ'a geldi.

“73'ÜNCÜ PROJE İBB'DEN”

Törende konuşan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk “Devletin ve hayırseverlerin katkı ve destekleriyle toplam 72 projemiz bugün itibariyle hayata geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte, 73'üncü projemizi gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah burası, şanlı zamanlarını ruhuna uygun olarak inşa edilecek. Ben, bundan dolayı Başkan'ımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖNERDİ, İMAMOĞLU SÜRECİ BAŞLATTI”

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ise, İmamoğlu'nun deprem sonrasında kente geldiğini hatırlatarak, okulun yapım sürecinin başlangıç hikayesini şu sözlerle anlattı:

* 24 Ocak gecesi, deprem yaşandıktan yaklaşık bir yıl sonra, 30 milletvekili arkadaşımız Elazığ’a gelmişti depremzedelerin talepleri, beklentileri ve yaşadıkları sorunlarla ilgili tespitler için. Her partiden milletvekili vardı. Elazığ AK Parti milletvekili arkadaşımız Metin Bulut Bey, bir okulun CHP’li belediyeler tarafından yapılmasıyla ilgili bir öneri getirmişti.

* Ve biz, bunu bugüne kadar düşünememenin mahcubiyetini yaşayarak, hemen dedi ki; ‘Bu çok doğru bir düşünce. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu cep telefonundan arayarak bu öneriyi, bu isteği, bu desteği kendisine ifade ettim. Yorum dahi yapmadan, ‘Yazıyı yazın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elazığ’ın yanındadır' dedi. Böylece bu proje süreci ve okul süreci başladı.

İMAMOĞLU: “ELAZIĞ'IN YANINDA OLMAYA KARAR VERDİK”

İmza töreninin son konuşmasını yapan İmamoğlu, “Kıymetli vekilimizin bizi telefonla aramasıyla böyle bir görevi, İstanbul’un birinci kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne önermesiyle beraber çok sıcak baktık. Elazığ’ın bu yaşadığı kötü anı, hep beraber paylaşmak ve buradaki vatandaşlarımıza, Elazığlı hemşerilerimize omuz vermek adına İstanbul olarak buradaki girişimlerin yanında olmaya karar verdik” dedi.

“EĞİTİM DEYİNCE, HEYECAN DUYUYORUM”

Okulu; Elazığ’a yakışan, çok nitelikli, kimlikli bir şekilde anahtar teslimi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceklerini belirten İmamoğlu, “Eğitim deyince, heyecan duyuyorum. Çünkü memleketimizin geleceğinin teminatı olacak olan kavram, eğitim. İyi bir eğitim, geleceğimizi kuvvetli hale getirir. Hayatı değiştirmek, iyi eğitimden geçer. Ülkemizin bireyi, memleketimizin vatandaşı olan her kişinin milli değerlerini, manevi değerlerini en üst seviyede taşıdığı bir eğitim yapısının, bu ülke için en büyük gelecek teminatı olduğunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

24 AYLIK İNŞA SÜRESİNE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Projede emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileten İmamoğlu, inşaat süreci olarak belirlenen 24 aylık zaman dilimine “şerh” koyduğunu belirtti. “Okul öyle 24 ay beklemez” diyen İmamoğlu, “Ülkenin genç nüfusunun, sıkı bir eğitim seferberliğine ihtiyacı vardır. O bakımdan projeyi hızlandıralım” dedi.

İBB, OKULU ANAHTAR TESLİM TAMAMLAYACAK

Konuşmalar sonrasında, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay arasında, İmamoğlu'nun şahitliğinde; okul binası, spor salonu ve atölyelerin yeniden yapımına ilişkin protokol imzalandı. Protokol uyarınca; Ocak 2022'ye kadar uygulama projeleri hazırlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje onayını vermesinin ardından yapım ihalesine çıkılacak ve 3 ay sonra yer teslimi yapılacak.

Elazığ Valiliği, okul binası ve bağlantılı yapıların yıkımını gerçekleştirdikten sonra, inşaatın yapılacağı alanı İBB'ye devredecek. İBB, inşaatı 24 ay içerisinde tamamlayacak ve okulu, hizmete açılmak üzere Elazığ Valiliği ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Toplam 17 bin 071 metrekarelik kapalı alanlı olacak okul yerleşkesinde; idari ofisler, 24 derslik ile 6 farklı disiplin altında toplam 30 atölye ve laboratuvar, 200 kişilik konferans salonu, yemekhane ve kantin ile 1250 metrekarelik kapalı spor salonu yer alacak.

COŞKULU KARŞILAMA

İmamoğlu'nun Elazığ ziyareti, Elazığ Spor Tesisleri Kavşağı'nda gerçekleştirilen karşılamayla başladı. Vatandaşlar tarafından hediye edilen yöreye özgü 8 köşeli kasketi takan İmamoğlu, kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa kısa bir konuşma yaptı.

“Elazığ'da en güzel duyguların beslendiği ve filizlendiği yurtsever insanlarımızın inşallah güzel bir geleceğe imza attığı çağdaş bir güzellikle buluştuğu çok yakın zamanda böylesi bir Elazığ'ı selamlamaya gelmeyi diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yoğun bir programımız var. Her yerde söylediğim gibi Elazığ'da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Elazığ'a, üzerlerinde “Ekrem Gakgo (ağabey) hoş geldin” yazılı araçların bulunduğu uzun bir konvoyla girdi. İmamoğlu'na Elazığ ziyaretinde, CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu da eşlik etti. Kentin tarihi noktası Harput'a gelen İmamoğlu, ilk olarak Harput Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti.

ŞEHİDİ MEZARI BAŞINDA ANDI

Cuma namazını Harput Sara Hatun Camii'nde kılan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Suriye'deki “Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi”nde zırhlı araca terör örgütü tarafından düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'in “15 Temmuz Polis Şehitliği”ndeki kabrini ziyaret etti. Şahin'in mezar başındaki ailesine taziyelerini ileten İmamoğlu, şehit polisin kabrine karanfil bırakıp, dua etti. İmamoğlu, akşam saatlerinde de şehit Şahin'in ailesinin evine taziye ziyaretinde bulunup, acılarını paylaştı.

ELAZIĞ CEMEVİ'NE ZİYARET

İmamoğlu, şehitliğin ardından Elazığ Cemevi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Cemevinde, “Ekrem Başkan” ve “Her şey çok güzel olacak” tezahüratları ile karşılanan İmamoğlu, sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti. “Bugün zor zamanlar yaşadığımızı biliyoruz” diyen İmamoğlu, “Ama bilin ki, hep birlikte çok güzel günlere yürüyoruz. Memleketimizin güzel günlere yürümesi için, var gücüyle çalışan insanlarımız var. Siyaset üstü düşünerek, siyasi makam mevki hiç aklına getirmeden yol yürüyen farklı siyasi partilerin başında da insanlar var” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, “İstanbul ittifakı” ruhuyla kazandıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“ZOR ZAMANLAR YAŞADIĞIMIZI BİLİYORUZ AMA HEP BİRLİKTE GÜZEL GÜNLERE YÜRÜYORUZ”

İmamoğlu şunları söyledi:

* Aslında şu an da her şey çok güzel oluyor. Siz canların bana gösterdiği sevgi ve samimiyetten dolayı sürekli yüzüm gülüyor. Bugün aslında çok hayırlı bir iş için buradayız. Elazığ bir deprem yaşadı. O acı ve zor günlerde de eşimle birlikte sizleri ziyaret ettik. Milletvekilimiz Gürsel Beyle ‘Elaziğ'a ne yapabiliriz' diye konuştuk. Özellikle eğitimle alakalı, sıkıntılı süreçler başlamıştı. Neticede biz de İBB olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumuyuz.

* İstanbul, Türkiye'mizin her yerine dokunmalı ve fayda sağlamalı. Bu bağlamda Elazığ'a okul yapılması için onay aldık. Mecliste oy birliğiyle buna karar çıkarttık. Ne mutlu bize ki bu güzel Cumhuriyetin de adını taşıyan Gazi Meslek Lisesi'ni çocuklarınızın çağa uygun meslek edinecekleri bir okul yapımının başlangıcını yapmaya geldik. Memleketimizin her şehrinde çocuklarımızın iyi eğitim alarak doğru işle buluşmasından insanlarımız mutlu olur. Bugün zor zamanlar yaşadığımızı biliyoruz ama hep birlikte çok güzel günlere yürüyoruz.

* Memleketimizin güzel günlere ulaşabilmesi için var gücüyle çalışan insanlarımız var. Siyaset üstü düşünerek, siyasi makam ve mevki düşünmeden yol yürüyen farklı siyasi partilerin başında da insanlar var. Bu bakımdan bizim şu andan itibaren yapacağımız şey memleketimizin huzuru ve refahıyla iyi günlere ulaşmasını sağlamaktır.

* Bu bağlamda CHP olarak da başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimiz hangi görevde olursak olalım 7/24 bu memleketin artık bu zor günleri aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizden de siyasi olsun olmasın bu güzelliklere kavuşmanın bir başka safhası da sizlersiniz. Sizden bu mücadelede bize katkı vererek yoldaş olmanızı arzu ediyoruz. Siz zaten gereğini yaparsınız ama şunu bilmeliyiz.

“YANLIŞ YAPANLARIN ARKASINDA BİR AVUÇ İNSAN VAR”

* İstanbul'da da ‘İstanbul İttifakı' demiştik. Bizi ayrıştıran akla ‘dur' diyerek millet olma bilincimizi 84 milyon insanımıza vatandaş olduğunu hissettiren bir yönetim anlayışını önümüzdeki seçimde hep birlikte Türkiye'ye kazandıracağız. Ama dediğim gibi bu bir mücadeledir. Kişisel egolardan uzak, bu söylediğimiz yoldan bir nefer gibi çalışma dönemidir. Bu duygularla görevimizi yapmaya çalışıyoruz.

* İstanbul'da başınızı hiçe öne eğdirmeyen, hep mutlu eden işleri yapan belediye başkanı ve yol arkadaşınız olmak istiyor ve buna da söz veriyorum. İnşallah bunu başaracağız. Bizi engellemeye çalışanları hiç umursamayın. Bir takım yanlış işler yaparak bizi sıkıntıya sokacaklarını zannediyorlar. Hiç sokamazlar.

* Yanlış yapan insanların arkasında bir avuç insan var. Ya da o bir avuç insanın içinde olduğu vakıf gibi yerler var. Bizim arkamızda millet var. Bunun için çok mutluyum ve yüzüm gülüyor. Ben hesap vereceğimiz halka bakıyorum. Bu yüzden çok umutluyum. Bu yüzden memleketimizin her yerinde her şey çok güzel olacak

İmamoğlu, kentin merkezi noktalarından Gazi Caddesi'nde, vatandaşların yoğun ilgisi altında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

