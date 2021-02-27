AKP’nin davullu zurnalı ‘lebaleb’ kongresi yasaklı günlerde yapılmış

AKP Hatay'da 11 Şubat'ta İl Gençlik Kolları kongresini, 24 Şubat'ta da il kongresini gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan’ın da diğer illerle beraber canlı bağlantı ile katıldığı il kongresinin yapıldığı spor salonundaki kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saymıştı.

Gençlik kollarının 11 Şubat’ta düzenlediği kongresinde de davullu zurnalı düğün havasında eğlence yapılması büyük tepki toplamıştı. Gençlik kolları kongresinde AKP Defne Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özyurt, partililer tarafından omuzlara alınmış, kongre bir düğün havasında kutlanmıştı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde birçok kişi maske de takmamıştı.

TOPLANTI, YÜRÜYÜŞ, BASIN AÇIKLAMASI, TÖREN, KONSER, ÇADIR KURMA YASAKLANMIŞTI

Hatay'da kongrelerin gerçekleştirildiği tarihlerde Hatay Valiliği'nin her türlü etkinlik için yasak kararı almış olduğu anlaşıldı.

Valilik 4 Şubat'ta yazılı bir açıklama ile tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, anma töreni, konferans gibi etkinlikleri 18 Şubat'a kadar yasaklamış, daha sonra yasağı 5 Mart’a kadar uzatmıştı.

Valiliğin yazılı açıklamasında; “Tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinliklerin, her türlü açık/kapalı alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinliklere destek vermek amacıyla, çevre illerden ve diğer illerden İlimiz sınırlarına gelen şahısların ve araçların İlimiz sınırları içerisine girişlerine müsaade edilmemesi ve yasaklama süresi boyunca sınırlandırılması, 04/02/2021 günü saat 08.00 ile 18/02/2021 günü saat 23.59'a kadar 15 (onbeş) gün süreyle yasaklanmıştır” denilmişti.

O GÖRÜNTÜLER YASAĞIN OLDUĞU GÜNLERDE YAŞANDI

AKP'nin davullu zurnalı Gençlik Kongresi ile ‘lebaleb’ il kongresi valilik yasaklarının geçerli olduğu süreçte yapıldı. ‘Lebaleb’ kongreler için özel izin verildiği belirtiliyor.

TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER ÖZÜR GETİRDİ

Bu arada görüntülerin tepki toplamasının ardından AKP Hatay İl Gençlik Kolları tarafından özür dilendi. Gençlik Kolları Hatay İl Başkanı Mustafa Alkaya da sosyal medya üzerinden özür paylaşımı yaptı.

Alkaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Kongre salonu girişinde tüm katılımcılarımız maske ve mesafe kuralına uymuştur. Ancak tüm uyarılar ve hassasiyete rağmen kongremiz bitip katılımcıların dağılmasından sonra salonda görevli olan bazı arkadaşlarımız, tüm kongre boyunca dikkat ettiğimiz ve kendilerine hatırlattığımız kurallara rağmen asla tasvip edilmeyecek bir durum içerisine girmiş ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayarak salgın kuralları ihlalinde bulunmuşlardır.

* Partimiz, bu üzücü durum karşısında disiplin kurulu işlemlerine başlamış olup, ilgililerle alakalı olarak gereken çalışma yapılmaktadır. Oluşan durumdan kaynaklı kamuoyundan özür diler, saygılarımızı sunarız.

AKP’nin üst düzey yöneticileri ise suskun kalmayı tercih etti.