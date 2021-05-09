Akşener ve Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu akşam iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek, “Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Mukaddes olan bu ayda, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile iftarda buluştuk. Meral Hanım'ın Anneler Günü'nü de kutladım. Hayatın manevi zenginlikleri hepimizin olsun” diye yanıt verdi.

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