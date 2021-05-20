Akşener’den provokatif eylemlere yönelik açıklama: Yol yakın, Abbas yolcu’nun bir örneğidir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağına karşı direnen köylüleri ziyareti ve Çayeli ilçesinde esnafı ziyareti sırasında bir grubun provokatif eylemleriyle karşılaşmasının ardından ziyaretini sonlandırıp İstanbul’a döndü.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı’na gelen Akşener, burada açıklamalarda bulundu. Akşener, partisinin İstanbul il teşkilatı tarafından karşılandı.

“YOL YAKIN, ABBAS YOLCU”

Yaşanan provokatif eylemlere ilişkin Akşener, şunları söyledi:

*Taş ocağına karşı hakkını korumaya çalışan, sesini duyurmaya çalışan köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyurmak amacıyla gitmiştik.

*Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi. Örtemeyecek. Çirkinlik, sahibini çirkinleştirir.

*Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. O insanların aradıkları haklarının örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. 5 müteahhitten birinin cebine tekrar para doldurmak üzere ormanların mahvedilmesi, o kadınların ve köylülerin emeklerinin mahvedilmesinin unutturulmasına, örttürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu çirkinliklerin tamamı, ‘Yol yakın, Abbas yolcu’nun bir örneğidir.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerginlik....

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e destek