Akşener’den tarihi istifayla ilgili açıklama: İsteyen benim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV özel yayınına konuk oldu. Gündemdeki 128 milyar dolar tartışmalarıyla ilgili Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Acılı bir dönemin yaşandığı Türkiye’de 128 milyar doları Türkiye’nin hayrına harcamak zorunda kalmış olabilirsiniz. Onun satışını ona göre yapmış olabilirsiniz. Bunu açıklayacaksınız ki vatandaş size saygı duysun…Ama öyle değil.

*Sırf seçim kazanmak için, doları düşürmek, faizi yükseltmemek için gönderilen, atılan, satılan bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla savunamıyorlar.

*Vicdana, mantığa, akla ve ciddiyete uyan bir cevap verilemediği için çok rahatsızlar 128 milyar nerede sözünden.

“DAMAT BAKAN HESAP VERMEK ZORUNDA”

Görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da bu konuda hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, “Görev yaptığı süre içerisinde yapılanın, edilenin hesabını vermek, soruların cevabını vermek zorundadır eski damat bakan” dedi.

“İSTEYEN BENİM, AKIL EDEN BENİM”

CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili açıklamada bulunan Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’na defalarca ettiğim gibi bir kere daha teşekkür ediyorum. İsteyen benim, akıl eden benim şahıs olarak. Bu Türk siyasi tarihinde ilk defa olan bir şey. Transfer değil. Bu bir demokrasi tutumu. Sayın Kılıçdaroğlu ve o 15 milletvekili arkadaşımız da böyle bir demokrasi kahramanlığını, bir demokratik tutumu hiç göz kırpmadan yerine getirdiler. Herhalde ölünceye kadar teşekkür etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Meral Akşener, EYT'lilere seslendi: Biliyorum sabrınız tükendi ama az kaldı...