‘Alevler içinde kalan araçlar’ iktidara soruldu

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, son zamanlarda sıkça rastlanan 'alevler içinde kalan araç' görüntülerini iktidara sordu. Yangınların standart dışı yakıt kullanımından dolayı çıktığını söyleyen Aydemir, bu konuda iktidara sorular yönelterek, "Ülkemizin dört bir yanından gelen ve sayısı her geçen gün artan bu olayların ciddiyetle incelenmesi gerekmektedir" dedi.

DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, iktidara medyaya sıkça yansıyan ‘alevler içinde kalan araç' görüntülerini sordu. “Şehirlerarası veya belediye otobüslerinin kapısını açarak panikle araçtan uzaklaşmaya çalışan vatandaşlarımıza şahit oluyoruz” diyen Aydemir yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“YÜKSELEN AKARYAKIT FİYATLARI VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ ZORLUYOR”

“Yüksek dolaylı vergiler, artan petrol fiyatları ve döviz kurunun etkisi ile yükselen akaryakıt fiyatları vatandaşların alım gücünü zorlamaktadır. Ayrıca, yüksek dolaylı vergiler ile oluşan marjlar, akaryakıt kaçakçıları için iştah açıcı bir pazar oluştururken; yüksek akaryakıt fiyatları bazı kesimleri ucuz akaryakıt arayışı içine sokmaktadır. Bunun sonucunda yasa dışı olarak akaryakıta karıştırılabilen ucuz hidrokarbon kaynak arayışı ortaya çıkmıştır.”

“OLAYLAR CİDDİYETLE İNCELENMELİ”

“Uluslararası verilere göre polis tarafından bildirilen tüm trafik kazalarında, her 1000 motorlu araç kazasından sadece üç kazada yangın meydana gelmektedir. Günümüz yüksek teknolojisi ile üretilen araçlarda çarpışmalı kazalarda dahi yangın meydana gelme riski oldukça düşüktür. Bu sebeple standartlara uygun akaryakıt kullanan araçların seyir halinde aniden alevler içinde kalması olağan bir durum değildir. Seyir halindeki araçların motor yakıt sistemlerinde aniden başlayan ve ölüm veya yaralanma gibi çok ciddi riskler yaratan alevlenme ve yangınların sayısındaki artışın sebebinin standartlara uygun olmayan ve düşük alevlenme noktası sıcaklığına sahip yakıtlardan kaynaklanması olasılığı oldukça yüksektir. Ülkemizin dört bir yanından gelen ve sayısı her geçen gün artan bu olayların ciddiyetle incelenmesi gerekmektedir.”

“BAKANLIK DENETİMLERİNİ DAHA SIK VE TİTİZ YAPMALI”

“Alevler içinde kalan araçlarda kullanılan akaryakıtların denetiminde hemen hemen her konuda olduğu gibi ciddi eksikler olduğu açıktır. Geri kazanım tesislerinden elde edilen sıvı hidrokarbonların akaryakıtlara karıştırılarak başta toplu taşıma araçları olmak üzere motorlu taşıtlarda kullanılması vatandaşların can güvenliklerini tehlikeye atmaktadır. Vatandaşın can güvenliğini tehdit eden ve toplu can kayıplarına neden olmasından korktuğumuz kaçak akaryakıt kullanımı ile ilgili sorumluların tespit edilmesi ve yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. Motorlu taşıtlarda araç yakıt sistemleri ihlallerinin ve kaçak yakıt kaynaklı yangınların azaltması için etkin bir denetim yapılmalıdır. Gerek atık lastik geri kazanma gerekse de kullanılmış motor ve endüstriyel yağların geri kazanım tesislerinin faaliyet izinlerini veren Çevre Bakanlığı'nın denetimlerini daha sık ve titiz yapması oldukça önemlidir.”

“DEVA PARTİSİ OLARAK İKTİDARA SORUYORUZ…”

Türkiye'de faaliyet gösteren geri kazanım firmaları yılda kaç ton atık lastik ve kullanılmış yağ toplamaktadır?

Bertaraf için toplanan atık lastik ve atık motor yağlarından elde edilen sıvı ürün miktarları kaç tondur?

Elde edilen sıvı hidrokarbonların takibi yapılmakta mıdır? Geri kazanım tesislerinde elde edilen sıvı hidrokarbonlar, yasa dışı yollarla akaryakıtlara karıştırılmakta mıdır?

Alevler içinde kalan araçlarda kullanılan akaryakıtın kaynağı nedir? Toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtların denetimi yeterince yapılmakta mıdır?

Kaçak akaryakıtlar terör finansmanı için kullanılmakta mıdır?

Atık lastik bertaraf tesislerinde üretilen solvent ve ağır yağların yakıtlara karıştırılıp karıştırılmadığı ile ilgili herhangi bir denetim yapılmakta mıdır?