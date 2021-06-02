Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak’taki ekmek fırının önünde ölümünün 8'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene CHP’li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“KORKMAZ, FAŞİZAN BİR ÇETENİN KİRLİ ELLERİYLE DARP EDİLDİ”

Anma törenine katılanlar sık sık ‘Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür’, ‘Katiller halka hesap verecek', ‘Gezi şehitleri onurumuzdur’, ‘Direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attılar. Tören öncesi Gezi olayları sırasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma töreninde konuşan TMMOB İKK Sekreteri Neset Aykanat, “Bugün tarih bizim haklı duruşumuzu ispatlanmıştır. Doğaya nobranca saldıran AKP iktidarı, Marmara Denizi’nin ölmesini seyrediyor. Kanal İstanbul Projesi ile ranta alan açıyor. İkizdere’de Cengiz Holding’in bütün itirazlara rağmen doğayı katletmesine icazet veriyor. Van'da, Dersim'de doğa katliamı yaşanıyor. Saros Körfezi, İğneada göz göre göre kıyıma uğruyor. Trakya ölüyor. İşte o günler o on binlerden birisi bizden biri Ali İsmail Korkmaz'da sadece geleceğini savunmak için çıktığı O direnişte işte bu sokakta insanların gözü önünde faşizan bir çetenin kirli elleriyle darp edildi” dedi.

“BİZ NASIL UNUTMADIYSAK İKTİDAR SAHİPLERİ DE UNUTMADI”

Ali İsmail Korkmaz için günlerce ‘Diren Ali' dediklerini, 38 gün direnebildiğini ve gezinin katledilen masum çocukları arasında yerini aldığını ifade eden Aykanat, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Başta Ali İsmail Korkmaz olmak üzere gezide kaybettiğimiz bizlerin, bizim çocuklarımız. Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım'ı, Ahmet Atakan'ı Hasan Ferit Gedik'i, Berkin Elvan'ı saygıyla anıyoruz. Onlara sözümüz var. Onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemiz sürecek. Bizler aradan geçen 8 yıla rağmen Gezi Direnişi’ni nasıl unutmadıysak, iktidar sahipleri de unutmamış görünüyor.

* 2014 yılından bu yana her yıl çeşitli vesilelerle konu bizzat iktidar tarafından gündeme getiriliyor ve hem bizim için hem de kamuoyu için direnişin anıları tazeleniyor. Gezi Direnişi hem kamuoyu vicdanında hem tarih içinde hem de hukuk önünde masumiyetini ve haklılığını defalarca kanıtlamıştır. Başta iktidar olmak üzere hiç kimsenin bu onurlu halk hareketine kara çalmaya hakkı yoktur. Gezi’de kaybettiğimiz gencecik arkadaşlarımız hatıralarını kirletmeye çalışmak kimsenin haddine değildir.

“GEZİ BU ÜLKENİN GELECEĞİDİR”

Gezi Direnişi'nin bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği kazanma mücadelesinin zirvesi olduğunu ifade eden Aykanat şöyle konuştu:

* Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve özgürlüklere, dayanışmaya sahip çıkmanın hikâyesidir.

* Gezi Direnişi toplumun her kesiminden insanın bir arada yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel örneğidir.

* Gezi Direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan demokrasinin ifadesidir. Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif olarak ortaya çıkan bu değerlerdir. Çünkü iktidar da biliyor ki, Gezi bu ülkenin geleceğidir.

* Gezi Bizimdir, Ali İsmail ve tüm gezi şehitleri bizimdir.

KIRMIZI KARANFİL BIRAKTILAR

Ali İsmail Korkmaz'ı anmaya gelenler 8 yıl önce saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokakta, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının yanına kırmızı karanfil bıraktılar.

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