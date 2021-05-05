Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Büyükşehir’den halka önemli uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, genel sekreter ve belediye bürokratlarının ismi kullanılarak yardım kampanyası adı altında para talep edildiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Güncellenme: 21:38, 05/05/2021
HaberlerGündem
Ankara Büyükşehir’den halka önemli uyarı

Dolandırıcıların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel sekreter ve belediye bürokratlarının ismi kullanılarak para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bazı art niyetli kişilerin Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Genel Sekreterimiz ve Belediye bürokratlarımızın ismini kullanarak yardım kampanyası adı altında vatandaşlarımızdan para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizin yardım kampanyasına ait tek internet adresi ‘www.ankaratekyurek.com’ dur. Belediyemiz haricinde iletilen kısa mesajlara ya da başka internet sitelerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

İlginizi ÇekebilirMansur Yavaş'tan 100 milyon TL'lik destek paketi! 232 bin aile yararlanacakMansur Yavaş'tan 100 milyon TL'lik destek paketi! 232 bin aile yararlanacakİlginizi ÇekebilirKemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, taksicilerle iftar yaptıKemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, taksicilerle iftar yaptı

 