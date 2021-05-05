Ankara Büyükşehir’den halka önemli uyarı

Dolandırıcıların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel sekreter ve belediye bürokratlarının ismi kullanılarak para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bazı art niyetli kişilerin Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Genel Sekreterimiz ve Belediye bürokratlarımızın ismini kullanarak yardım kampanyası adı altında vatandaşlarımızdan para talep ettikleri belirlenmiştir. Büyükşehir Belediyemizin yardım kampanyasına ait tek internet adresi ‘www.ankaratekyurek.com’ dur. Belediyemiz haricinde iletilen kısa mesajlara ya da başka internet sitelerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

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