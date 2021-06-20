Aydın’ın 4 ilçesi sele teslim

Aydın'ı akşam saatlerinde teslim alan şiddetli yağmur sonrası oluşan sel, Efeler’e bağlı Aşağı Kayıcık ve Orta Kayacık Mahalleleri, Köşk'e bağlı Başçayır, Kızılcaköy, Sultanhisar’a bağlı Malgaç Mustafa ve Uzunlar Mahalleleri ile Nazilli’ye bağlı Ketenova, Ovacık ve Bağcıllı Mahallelerinde etkili oldu.

DERELER TAŞTI YOLLAR KAPANDI

Yağmur sularının getirdiği ağaç daları ve çöpler menfezleri tıkadı. Bir çok evi su bastı, sokaklar çamurla kaplandı. Suların sürüklediği araçlar toprak ve çamurların altında kaldı. Ekili araziler, bahçeler, ahırları su bastı. Bazı mahallelerin yolu trafiğe kapandı. Sel sonrası belediyelerin tüm araç gereçleri selden etkilenen mahallelere gönderildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden şu açıklama yapıldı:

“Etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan su taşkınlarına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Aydın'ın birçok noktasında aniden bastıran sağanak yağmur yer yer taşkınlara yol açtı ve suyla birlikte taşınan çamurlar yolların kısa süreli kapanmasına neden oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Efeler'in Musluca, Aşağıkayacık, Köşk'ün Başçayır, Karatepe, Uzundere ve Kızılcaköy, Sultanhisar'ın Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli'nin Ketenova, Ovacık, Kuşçular ve Bağcıllı mahallelerinde taşkın yaşanan yerlere anında müdahale etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Fen İşleri, Çevre Koruma ve İtfaiye ekiplerince çalışma gerçekleştirilen yerlerde yollar tekrar trafiğe açılarak, iyileştirme çalışmaları hızlıca devam ediyor.”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu taşkın yaşanan yerlerde Büyükşehir ekiplerinin gereken çalışmaları yaptığını belirterek, su taşkınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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