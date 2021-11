Babacan: Devlet camilere sağladığı imkanları cemevlerine de sağlamalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, esnaf, muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. “Cemevi ve camilerle ilgilide partimizin tutumu çok açık.” diyen Babacan, “Biz devletin camilere sağladığı maddi imkanların cemevlerine de sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen kahvaltılı toplantıda esnaf, muhtar ve STK temsilcileriyle buluştu.

“HERKESİN EŞİT VE BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLMASI GEREKİYOR”

Vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkinin mutlaka eşit vatandaşlık temelinde olması gerektiğiyle ilgili sağlam bir duruşları olduğunu belirten Babacan, “Eşit vatandaşlık, bu ülkenin tüm vatandaşlarının birinci sınıf vatandaş olmasıdır. Herkesin mutlaka eşit ve birinci sınıf vatandaş olması gerekiyor. Kadın erkek fark etmeden fırsat eşitliği olması gerekiyor. Etnik kökeni, dini, inancı ne olursa olsun, inansın veya inanmasın, mezhebi ne olursa olsun, herkesin hayat tarzını, inancını, etnik aidiyetini olduğu gibi kabul etmek, devlet yönetimindeki en önemli ilktir.” şeklinde konuştu.

“DEVLET CAMİLERE SAĞLADIĞI İMKANLARI CEMEVLERİNE DE SAĞLAMALI”

“Cemevi ve camilerle ilgilide partimizin tutumu çok açık.” diyen Babacan, “Öncelikle belediyelerin bu imar planlarında artık cemevlerine de yer ayırmasını çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bizim partimizin henüz bir belediyesi yok henüz seçime girmediğimiz için ama bizim belediyelerimizde bu konuda mutlaka gerekli hassasiyeti gösterecektir. Belli bölgelerde yeterli talep olması halinde imar planı mutlaka yapılacaktır. Ayrıca biz devletin camilere sağladığı maddi imkanların cemevlerine de sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

“İŞE ALIRKEN ASLA AYRIMCILIK YAPMADIK”

AKP hükümetlerinde görev yaptığı yılları anımsatan Babacan, “Avrupa Birliği Bakanlığı dönemimde Avrupa Birliği Bakanlığının yapısına bakın. Ekonomiden sorumlu olduğum dönemlerde ekonomik birimlerin insan kaynağı yapısına bakın. Dışişleri Bakanı olduğum dönemde Dışişleri Bakanlığına bakın. İşe alırken asla ayrımcılık yapmadık. Siyasi görüşlere bakmadık. Yükselmede, terfi etmede, üst pozisyon görevlerde hiç kimsenin memleketi neresidir diye bakmadık. Dini, mezhebi nedir diye ayırmadık. Zaten bunun için başarılı olduk.” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ GELİR MUHTEMELEN YİNE DÜŞECEK”

İstişarenin önemine vurgu yapan Babacan, “Sağlık Bakanımızı, Sosyal Güvenlik Bakanımızı, Maliye Bakanımızı, Planlama Bakanımızı, kim var kim yok tüm bakanları çağırır her pazartesi toplanırdık. Kritik tüm kararları istişareyle alırdık. Böylece Türkiye'nin milli geliri 3 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara çıktı. Ama o 12 bin 500 dolarlık zirveyi gördükten sonra her yıl Türkiye'de millî gelir sürekli düşüyor. Geçen sene 8 bin küsur dolardı. Bu sene muhtemelen yine düşecek. Kur atıyor, kur arttıkça dolar cinsinden hepimiz fakirleşiyoruz. Kur arttıkça A'dan Z'ye her şeye zam geliyor.” dedi.

“KADINLARIN SİYASETTE TEMSİLİYETİNİ İYİ BİR NOKTAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

DEVA Partisi'nde yüzde 35 cinsiyet kotası olduğunu söyleyen Babacan, “Diğer partilerle mukayese ettiğimizde en yüksek kota bizde. Yüzde 35 kotayla kadınların siyasette temsiliyetini mümkün oldukça iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

