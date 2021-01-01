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Babasının istismar ettiği çocuk için mahkemeden örnek karar

Kuşadası Aile Mahkemesi kendisini istismar eden babasının soyadını taşımak istemeyen İ.A.’nın talebini haklı buldu. Mağdur kızın soyadını değiştirdi. İ.A. kararı duyunca sevinç gözyaşları döktü.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:27, 01/01/2021
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Babasının istismar ettiği çocuk için mahkemeden örnek karar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, babasının cinsel istismarına hedef olduğunu belirten İ.A. için hukukçular ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun (TKDF) verdiği mücadele sonuç verdi.

Kuşadası Aile Mahkemesi yılın son gününde istismara uğrayan 14 yaşındaki kızın talebini kabul etti. Soyadını değiştirdi. Sevinç gözyaşları döken İ. A., “Yeni yıla yeni soyadımla giriyorum. Yanımda olan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yeni yıl hepimize mutluluk getirsin” dedi.

MAHKEMEDEN ÖRNEK KARAR

İ.A.'nın babası tarafından istismar edildiği için daha önce Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını söyleyen Avukat Işık Arcan şunları kaydetti:

* Babası tarafından istismara uğrayan, ancak delil yetersizliğinden beraat kararı verilen İ. A. için babaya karşı soyadı değişikliği davası açtık.

* İstismarın yükünü küçük kızın omuzlarına yükleyen Ağır Ceza Mahkemesi kararına rağmen Aile Mahkemesi soyadının değiştirilmesi istemini kabul ederek, küçük kızımızı sevinçten havalar uçurdu. Sevinç göz yaşları dökmesini sağladı.

* Hem davanın avukatları olarak bizler hem de TKDF ve Kuşadası Kadın Platformu olarak bu sevinci paylaşıyoruz.

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