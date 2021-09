Adalet Bakanı’ndan Beyaz Toros ve Siyah Audi çıkışı

Bakan Gül, yeni anayasayı milletle yapacaklarını belirterek "Statüko, beyaz Toros’ları sever. Statüko, faili meçhulleri sever. Ama biz statükoyu, beyaz Toros’ları, siyah Audi'leri, faili meçhulleri 2023'lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aksaray’da Önder İmam Hatipliler Derneği’nce 18’inci İmam Hatipliler Kurultayı düzenlendi.

Kurultaya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, davetliler ve protokol üyeleri katıldı.

Bakan Gül, kurultayın teması olarak belirlenen ‘adalet’ ve ‘merhamet’ başlıklı konulara değinerek, şunları söyledi:

* Bizi biz yapan değerlerin başında adaletin ve merhametin geldiği hepimizce malumdur. Bu iki değer, birbirini adeta tamamlar. Merhametsiz, adalet olmayacağı gibi adaletsiz merhamette olmaz.

* Adalet ve merhamet, yeri ve göğü ayakta tutan temel bir sütundur. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlerin temel sebebinin de adaletin küresel anlamda da olmadığının bir sonucudur.

* Bu konu sadece hukukta değil; sanatta, edebiyatta, kültürde her alanda adalet ve merhamet bir temel kavram olarak hep gündemde kalmış.

Gül, adaletin, sadece duruşma salonlarında, adliye koridorlarında değil; aynı zamanda hayatın her alanına ait bir değer olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyerek, “Bu değeri her an, her yerde gözetmeliyiz. Adalet ve merhameti doğuştan itibaren hayatın her alanında yaşayan, korunan, kutsanan bir değer olarak korursak, adaletin hüküm olduğu yerde yaşayan adaleti de yaşatır. Bu iklimi gerek aile gerek sosyal münasebetlerde, sokakta, mahallede, çarşıda, sanatta, kültürde, ticarette, siyasette, iş hayatında her yerde adaleti en tepeye alırsak orada adalet tecelli etmiş olur” diye konuştu.

Gül, 28 Şubat sürecini de hatırlatarak “Milletimize o karanlığı yaşatanlarda, millet iradesine vesayet ve darbe vuranlara da yine adaletle cevap verdik” dedi.

Yeni anayasanın da milletle birlikte yapılacağını vurgulayan Gül, “Birileri statükodan memnun olur. Neden? Statüko onların ekmek kapısıdır. Ama statükoyla da mücadele edeceğiz. Reformlarımızı bu milletin lehine değiştireceğiz. Statüko, beyaz Toros’ları sever. Statüko, faili meçhulleri sever. Ama biz statükoyu, beyaz Toros'ları, siyah Audi’leri, faili meçhulleri 2023’lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız” diye konuştu.

Kurultaya ‘Küresel Kaostan Çıkış için: Adalet ve Merhamet’ adlı konferans konuşmacısı olarak katılan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da adalet ve merhametin önemini vurguladı.

28 Şubat sürecinde başörtü ve imam hatip okullarında yaşanan sorunları hatırlatan Kurtulmuş “Geçen hafta kara harp okulu ödül töreninde, genç teğmen kızımız başörtüsüyle beraber dereceye girerek, kara harp okulundan teğmen olarak mezun oldu. Bu Türkiye için iftihar tablosudur. Bu verilen mücadelenin başarılı olduğunu ve toplum tarafından benimsendiğinin de açık bir kanıtıdır. Biz bu ülkede başörtülü, başı açık, şu görüşten, bu görüştün, şu hayat tarzını benimseyen, bu hayat tarzını benimseyen bütün vatandaşlarımızın, eşit ve özgür vatandaşları olarak geleceğin Türkiye’sini kucaklayacağını, canla ve başla bu yolda yürüyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.(DHA)