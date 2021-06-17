Bakan Koca il il vaka sayılarını açıkladı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALDI”

Bakan Koca, paylaşımında, “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu. Koca’nın açıklamasına göre, Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis vaka sayısı en çok azalan iller oldu.

Koca, mesajında “Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI”

Twitter hesabından aşı mesajı da veren Bakan Koca, “Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 15.20'de, Balıkesir Altı Eylül 14 No'lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun” dedi.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 7,7

Adıyaman: 18,34

Afyon: 55,37

Ağrı: 80,12

Aksaray: 34,99

Amasya: 30,7

Ankara: 94,87

Antalya: 28,49

Ardahan: 45,76

Artvin: 44,84

Aydın: 16,53

Balıkesir: 51,92

Bartın: 64,33

Batman: 41,59

Bayburt: 58,6

Bilecik: 66,3

Bingöl: 30,52

Bitlis: 76,64

Bolu: 107,05

Burdur: 37,07

Bursa: 49,29

Çanakkale: 39,7

Çankırı: 66

Çorum: 80,36

Denizli: 49,48

Diyarbakır: 52,88

Düzce: 74,3

Edirne: 16,43

Elazığ: 52,55

Erzincan: 88,3

Erzurum: 95,08

Eskişehir: 99,79

Gaziantep: 37,84

Giresun: 52,15

Gümüşhane: 98,8

Hakkari: 39,57

Hatay: 5,97

Iğdır: 16,89

Isparta: 76,54

İstanbul: 55,2

İzmir: 32,04

Kahramanmaraş: 19,35

Karabük: 41,05

Karaman: 49,43

Kars: 129,51

Kastamonu: 70,41

Kayseri: 86,46

Kırıkkale: 54,9

Kırklareli: 58,05

Kırşehir: 56,78

Kilis: 28,71

Kocaeli: 62,49

Konya: 49,29

Kütahya: 88,26

Malatya: 55,82

Manisa: 34,95

Mardin: 37,79

Mersin: 16,48

Muğla: 33,37

Muş: 52,54

Nevşehir: 39,68

Niğde: 61,31

Ordu: 59,76

Osmaniye: 7,66

Rize: 80,15

Sakarya: 62,15

Samsun: 46,6

Siirt: 44,4

Sinop: 32,8

Sivas: 88,85

Şanlıurfa: 33,14

Şırnak: 21,57

Tekirdağ: 49,86

Tokat: 97,51

Trabzon: 65,65

Tunceli: 22,77

Uşak: 42,23

Van: 37,85

Yalova: 33,69

Yozgat: 66,33

Zonguldak: 74,76

İlginizi Çekebilir Corona araştırması: İngiltere'de gençlerin aşı olmaması nedeniyle salgın yayılıyor