Bakan Koca, Milli Eğitim Bakanı Özer’le bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti. Bakan Koca dün Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bakan Koca’nın, Bakan Özer’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Özer’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Koca, kendisine ve ekibine başarılar diledi. Bakan Özer de Bakan Koca’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KOCA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, yüz yüze eğitim mesajı vermişti. Koca, “En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var” ifadelerini kullanmıştı.

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