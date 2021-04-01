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Bakan Koca’dan corona aşısıyla ilgili yeni açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün brifinginde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye’nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:51, 01/04/2021
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Bakan Koca’dan corona aşısıyla ilgili yeni açıklama

DSÖ brifinginde yaptığı konuşmada corona salgına ve aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* Her ne kadar şu anda aşı üreten ülkeler arasında yer almasak da, temin ettiğimiz aşıların bir kısmını sağlık çalışanları için kullanılmak üzere farklı ülkelerle paylaştığımızı da eklemek isterim.

* Şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.

* 2021'in bir günü değil, 2021 yılı sağlık çalışanlarına adanmıştır. Yıl boyunca, bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye olarak sürece en aktif katkıyı verme kararlılığındayız.

* DSÖ ile birlikte, sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.

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