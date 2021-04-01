Bakan Koca’dan corona aşısıyla ilgili yeni açıklama

DSÖ brifinginde yaptığı konuşmada corona salgına ve aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

* Her ne kadar şu anda aşı üreten ülkeler arasında yer almasak da, temin ettiğimiz aşıların bir kısmını sağlık çalışanları için kullanılmak üzere farklı ülkelerle paylaştığımızı da eklemek isterim.

* Şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.

* 2021'in bir günü değil, 2021 yılı sağlık çalışanlarına adanmıştır. Yıl boyunca, bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye olarak sürece en aktif katkıyı verme kararlılığındayız.

* DSÖ ile birlikte, sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.

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