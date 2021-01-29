Bakanlık, Kadıköy’deki gökdelenlerin yan parselini ‘özelleştirdi’

Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesi'nde İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü arazisi olarak bilinen alan, yıllar önce özelleştirilerek iki parsele bölündü ve bir kısmına 49 katlı 4 bloktan oluşan rezidans projesi dikildi.

Rezidans projesinin yanındaki diğer parselin imar planı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıllar süren dava sürecinin ardından 29 Ocak 2021 tarihinde değiştirildi. Plan değişikliği açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Özelleştirme Yüksek Kurulu 2013 yılında Maliye Hazinesi'ne ait olan 8 bin 661 metrekare arazinin satış yoluyla özelleştirilmesine karar verdi.

2014 yılında arazi ihale ile Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye satıldı. Özelleştirme öncesinde arazi ‘sosyal kültürel tesis’ alanındaydı. 2015 yılında Kadıköy Belediyesi'ne müracaat edilerek imar durum belgesi istendi.

Kadıköy Belediyesi, tüm yapılaşma şartları yan parselde kullanıldığından söz konusu parsel sosyal kültürel tesis için ayrılsa da üzerinde inşaat yapılamayacağını belirterek imar durumu ve ruhsat da düzenlemeyeceğini bildirdi. İBB, bu yazıya 2015 yılında verdiği yanıtta mükerrer emsalin söz konusu olmadığını savundu.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN DAVALARI REDDEDİLDİ

Kadıköy Belediyesi de parselin imar durumu gereği özelleştirilemeyeceği, kamu eliyle işletilmesinin zorunlu olduğu gerekçeleri ile dava açtı. Danıştay'da görülen davalar sonuçlandı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın açtığı davalar reddedildi.

Mülkiyet sahibi Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş, mağduriyetinin giderilmesini isteyerek parselin “özel sosyal kültürel tesis” kullanımına tahsis edilmesini istedi.

HAVUZ VE SPOR MERKEZİ YAPILABİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da talep doğrultusunda plan hazırladı. Parsel, 1.50 emsal korunarak 6 kat yükseklik sınırı ile ‘özel sosyal kültürel tesis alanı’na alındı.

Plan notlarına göre parsele; tiyatro salonu, kültür merkezi, kütüphane, sinema, kreş öğrenci evi, açık-kapalı spor merkezi ile yüzme havuzu ve bu birimlere hizmet edecek kafe ve lokantalar yapılabilecek.