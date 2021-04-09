Bergama Belediyesi’nin tarım arazilerini satış kararına yargı “dur” dedi

İzmir'in Bergama İlçesi'nde, AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu, toplam 831 bin metrekarelik 19 parça tarım arazisini satışa çıkarmıştı. Karar, Mart ayı belediye meclisi toplantısında, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin ret oyuna karşılık, AKP'li ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmişti. Bunun üzerine yöre köylüleri, “Ata toprağımızın satılmasını istemiyoruz” diyerek, demokratik direniş eylemleri yapmıştı. Bergama Çevre Platformu ile İYİ Parti Bergama İlçe Başkanlığı da satış kararının iptali istemi ile dava açmıştı.

“BELEDİYE BAŞKANI VURDUMDUYMAZ DAVRANDI”

İzmir 3. İdare Mahkemesi, Bergama Belediyesi'nin satış kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. İYİ Parti Bergama Belediye Meclisi Üyesi Avukat Olgu Altuğ, “Köy taşınmaz mallarımızın satılmak istenmesinin yanlış olduğunu her mecrada dile getirmiştik. Burada gayemiz hiçbir zaman hizmetlerin önüne taş koymak değil. Bu tarlalar ilk günden beri söylediğimiz üzere bizlere emanet ata topraklarıdır.

Bu yerler köylerde hiç toprağı olmayan kimselerce işlenip gelir elde edilmektedir. Bu husus hiçbir zaman unutulmamalıdır. Meclis toplantısında belediye başkanına ‘gelin bu işi inada bindirmeyelim, sulh olalım. Ortak akıl ile belediyeye gelir getirecek diğer belediye mülklerini değerlendirelim’ çağrısında bulundum.

Açtığımız davalara atıfta bulunarak bu işin belediyeye zararı da olacağını vurguladım. Ne acıdır ki sayın başkan bana vurdumduymaz bir tavırla ‘biz de daha çok avukat alırız' diye cevap verdi. Geldiğimiz noktada bir kere daha haklılığımız ortaya çıktı. Bizler Bergama’nın değerlerini korumak için her zaman kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“KARAR KÖYLÜLER İÇİN UMUT OLDU”

Avukat Gökhan Engel, yürütmeyi durdurma kararının köylüler için umut doğurduğunu belirterek, “Tüm çağrılara kulak asmayan siyasi iradeye karşı yargı haklı olarak dur demiştir. Tüm gayemiz çiftçimize, köylümüze destek olmak, ata topraklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır. Henüz mücadelenin başında olduğumuzu, haklı davamızı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek isterim” dedi.