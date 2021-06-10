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Bir Şule Çet vakası daha! Hemşire Şebnem feci şekilde can verdi

İstanbul’da 29 yaşındaki Hemşire Şebnem Köker, iddiaya göre Kadıköy’de kaldığı pansiyonun 5’inci kattaki odasından demir korkuluklar üzerine düşerek can verdi. Köker’in aynı pansiyonda kaldığı erkek arkadaşının emniyetteki ifadesinde "Tartışmıştık, ben diğer odaya uyumaya gittim. Gürültü üzerine uyanınca, Şebnem’in cansız bedenini gördüm" dediği öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 20:22, 10/06/2021
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Bir Şule Çet vakası daha! Hemşire Şebnem feci şekilde can verdi

İzmir'de bir hastanede çalışan Şebnem Köker, geçtiğimiz yıl gemi kaptanı T.B. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. İddiaya göre ikili bir sürü görüştükten sonra yüz yüze buluşmaya başladı.

Hemşire Şebnem Köker, geçtiğimiz hafta İzmir'den İstanbul'a geldi. Kadıköy Moda'da erkek arkadaşıyla tuttuğu bir pansiyona yerleşti.

DEMİR PARMAKLIKLAR ÜZERİNE DÜŞTÜ

İddiaya göre, geçtiğimiz pazartesi gecesi T.B.’ye gelen bir telefon sonrasında ikili tartışma yaşadı.

Sabaha karşı 03.00 sıralarında ise Şebnem, 5'inci katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların bedenine ok gibi saplandığı genç hemşire olay yerinde can verdi.

“NASIL OLDUĞUNU GÖRMEDİM”

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şebnem Köker'in erkek arkadaşı T.B.'nin ifadesine başvuruldu.

Kız arkadaşının cesedini ilk gören kişi olduğu bilgisine başvurulan T.B.'nin ifadesinde, “Olaydan bir süre önce tartıştık. Uyumak için odaya gitmiştim. Nasıl olduğunu görmedim. Gürültü üzerine uyandım. Penceren aşağıya baktığımda Şebnem'in demir korkuluklar üzerinde olduğunu gördüm” dediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin, olayla ilgili görgü tanıkları ve güvenlik kamera kaydına ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. Şebnem Köker'in kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca belirleneceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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