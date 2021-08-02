Bodrum’dan yardım çığlığı: Durum Ankara’dan görünenden çok vahim

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü’nde üç gün önce başlayan ve 8 köyün boşaltılmasına neden olan orman yangını kabusu devam ederken iki köy ve bölgede bulunan iki termik santral yangın tehdidi altında. Bölgede, havadan müdahalenin yetersizliği dikkat çekerken, vatandaşlar uçakla müdahale istiyor.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nde üç gün önce başlayan ardından Bodrum'un Bayır, Yukarı Mazı, Aşağı Mazı, Gökbel ve Çökertme köylerindeki ev ve restoranları yaktıktan sonra yeniden Milas ilçe sınırlarına yönelen ve Çökertme ile Ören arasında etkili olan orman yangını durdurulamıyor.

İNSAN GÜCÜYLE SÖNDÜRÜLEBİLECEK BİR YANGIN DEĞİL DEDİ

Bugün itibarıyla Milas'a bağlı Bozalan ve Felseğen Köylerine yaklaşan alevler nedeniyle iki köyün boşaltma işlemlerine başlandı. Fesleğen Köyü'nde yaşayan evli ve üç çocuk annesi 45 yaşındaki Nevin Özkan SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Alevler köyümüze çok yaklaştı, yeterli destek yok böyle giderse köyün bir yanından girer diğer tarafından çıkar. Köylüler ellerinden geldiğince alevleri önlemek için seferber oldular, ancak bu yangın insan gücüyle söndürülebilecek bir yangın değil” diye konuştu.

YANGIN BİTMEDEN AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ HAZIRLIYORUZ

Bodrum En Genç Der Başkanı Volkan İlgüz ise yaptığı açıklamada “İki gündür yangın bölgesinin merkezindeyim. Devletimizin bütün birimleri, belediye personeli ve yerel halkın ormanları tehlikedeki evlatlarıymış gibi çırpınarak korumalarını izliyorum. Kaybettiğimiz ormanlarımız için içimiz yanıyor.Bu olağan üstü yangın süreci biter bitmez en genç der ve Turkday olarak hızlı bir şekilde ağaçlandırma çalışma ve kampanyaları başlatacağız” dedi.





YANACAK YER KALMAYINCA KENDİLİĞİNDEN BİTECEK

Mazı ve Çökertme bölgesindeki denizden kurtarma çalışmalarına bizzat katılan ve yöneten Bodrum Kent Konseyi başkanı kaptan Arif Yılmaz ise yaptığı açıklamada “Yalnız bırakıldık. Evet yalnız bırakıldık, bu yangınlar hava desteği olmadan kesinlikle söndürülemez, ufak tefek yapılan müdahaleler yetmez, yangının önüne gelen her şeyi kül ederek kendiliğinden sönmesini bekliyorum, durum Ankara'dan görünenden çok vahim. Bu yangının insan gücü ile sönmesi mümkün değil. Çünkü arazi çok kayalık ve zor şartlar var. Araçlar yangın bölgesine gidemiyor, insanın gücü ise yetmiyor. Biryerde kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler başka bir yerdeki yangına müdahale ediyor, bölgeden ayrılınca yeniden yangın çıkıyor. Bodrum ve Milas'ta vatandaş, belediye, sivil toplum örgütleri, şirketler organize olarak yangına büyük destek verdiler. Ancak bu yangınlar uçaklar ve helikopter olmayınca kesinlikle sönmez, yanacak yanacak yanacak yer kalmayınca kendiliğinden bitecek. 15 yıl önce çok daha fazla uçağımız ve helikopterimiz vardı” ifadelerini kullandı.

NASA YANGIN BÖLGELERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA ise haritalandırma sistemlerinde Bodrum, Milas, Marmaris ve Köyceğiz'deki orman yangınlarını saniye saniye yayınlanmaya başladı. Harita'da Milas bölgesindeki yangının büyüklüğünün ise dehşet boyutlara ulaştığı görüldü.

Yangın’ın koontrol altına alınamadığı ve 1000 hektarın çok üzerinde bir alanın zarar gördüğü belirtildi.

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